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江少慶飆159公里　洪總也關注：12強先發要靠旅外

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▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者王真魚／綜合報導

克里夫蘭印地安人旅美投手江少慶1日先發5局失1分，球速最快飆出99英哩，相當於159公里，12強中華隊總教練洪一中也關注，並進一步透露，「12強先發還是要靠旅外。」不過對於江少慶的續航力，教練團有些擔憂。

洪總繼2008年北京奧運之後，再度接掌中華隊兵符，中職早早啟動情蒐，投手教練王建民8月赴美，持續向教練團回報各旅美選手情況，先前便向洪總推薦江少慶。

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江少慶昨役飆出生涯最快159公里受到關注，但洪總對於他的控球以及續航力有些疑慮，「通常球速快的投手，控球都不太穩，對每位打者的用球數都會偏多，在這種情況下，可能投到3、4局，球數就達標了。」

江少慶本季在3A合計先發26場，戰績9勝9敗，防禦率5.15，累積128次三振，57次四壞球。

12強60人名單將於明天繳交，教練團廣納旅外球員，江少慶一定在名單之內。

洪總指出，12強先發人選還是要靠旅外投手，先前關注的中職本土江辰晏、陳仕朋，球速多半落在130幾公里，偶爾一兩顆才會超過140；國際賽若遇到層級較高的打者，會比較擔心他們的壓制力。

關鍵字： 12強江少慶洪一中中華職棒
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