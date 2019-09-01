中職／兄弟「尚勇」　洪總：看二軍就知道

▲中信兄弟。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿8月31日交手統一獅苦吞對戰4連敗，投打嚴重失衡，總教練洪一中再度提到，目前就兄弟狀況最好，「兄弟真的『尚勇』，光看二軍就知道，他們平均戰力是四隊最強。」

兄弟二軍近年在林威助帶隊之下，有很好的成績，開季至今62場拿下44勝1和17敗，連勝最多延續到15場，勝率高達0.721。桃猿二軍排名後段班，64場拿下28勝3和33敗，勝率0.459，近期苦吞5連敗。

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兄弟、桃猿二軍相差16場勝差，洪總說：「光是勝差差了十幾場，就知道兩隊的差距，我們下半季能夠打成這樣，真的是球隊想辦法咬住的，一直跟選手持續溝通，能夠用的，盡量用，大家都要想辦法去咬住。」

兄弟下半季戰績22勝16敗，勝率達0.579，對戰猿隊8勝5敗，團隊打擊率0.293，僅次於桃猿，團隊防禦率3.87則是四隊最佳。桃猿下半季戰績20勝19敗，勝率也有0.513，唯一球隊打擊率超過3成，但投手防禦率高達5.24，僅優於統一獅。

洪總不諱言表示：「現在就兄弟『尚勇』，光看二軍也知道，他們的戰力是各隊最好。」先前他受訪也曾指出，兄弟打者一字排開，每位都不能忽視，「從王威晨開始，再來張志豪、陳子豪、詹子賢、林智勝...每個都很難對付。」