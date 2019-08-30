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U18世界盃／西班牙差點爆冷贏日本　中華隊特別提防

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▲U18日本隊緊張的休息室，佐佐木朗希（左三）沒有上場。（圖／甘霖廣告提供）

▲U18日本隊首戰差點栽在西班牙手上。（圖／甘霖廣告提供）

記者路皓惟／綜合報導

U18世界盃30日首戰差點上演大爆冷戲碼，陣容堅強的日本隊險些敗給西班牙，一直到8局下才突破封鎖，最終才以4比2險勝。儘管西班牙首戰落敗，但實力不容小覷，絕對是中華隊必須小心提防的對象。

此戰西班牙在4局上率先攻破日本先發池田陽佑，費南德茲（Ruben Fernandez）掃出深遠三壘安打帶有2分打點，而西班牙先發盧納（Justin Luna）一路壓制日本，前面7局才被敲出2安打。

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陷入落後的日本一直到8局下才終於突破，韮澤雄也、石川昂弥接連安打追平比數，接著遠藤成擊出反超前的致勝二壘安打，日本反超前的那一刻，全隊歡聲雷動，完全釋放緊蹦的壓力，頓時有如奪下世界冠軍。

今天日本與西班牙戰況，中華隊總教練周宗志也特別關心，從比賽內容得知西班牙有一定的實力，他表示，「西班牙和南非都是我們情蒐小組特別警戒的球隊，兩場都必須要搶勝。」

中華隊首戰4比1勝巴拿馬，在拚預賽前3名取得有利的位置，接下來面對美國和日本將會是爭取分組第一的關鍵。不過西班牙和南非也是中華隊特別警戒的球隊，一旦敗給其中一隊，將徹底打亂分組前3晉級的情勢。

關鍵字： u18世界盃中華隊
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