U18世界盃／巴拿馬排6美職球員先發　巨人隊投手抗中華

▲U18巴拿馬隊總教練Dimas Ponce（中）。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃將於30日開打，中華隊首戰對手巴拿馬，將派出舊金山巨人體系的Jorge Garcia掛帥主投，先發打線也已經率先在巴拿馬棒協的IG公告，共有6美職球員排上打線。

巴拿馬總教練是年僅28歲的Dimas Ponce，他曾待過小聯盟，最高層級到高A，他在記者會上表示，「對隊上投手有信心，目標奪冠軍。」巴拿馬首場30日台灣時間11點對中華隊先發投手Jorge Garcia，他剛在多明尼加聯盟拿下4勝0敗，投52局，被敲57支安打，失20分，奪41 次三振，有7次保送。

請繼續往下閱讀...

根據情蒐報告指出，先發投手Jorge Garcia直球今年最快145公里，均速138公里，直球使用率接近8成，除了直球之外，還有變速球和曲球。中華隊總教練周宗志表示，「看過這位投手8月8日影片，也有讓球員先看，有個印象，感覺他直球使用率高，變化球控制力不太好。」

巴拿馬陣中有8名已經與美職簽約的球員，在巴拿馬棒協IG所發布的開幕戰對中華隊之先發陣容中，第1棒二壘手是藍鳥的Adrian Montero，他出賽39場，打擊率0.322，上壘率0.459，貢獻17分打點，第2棒右外野手是海盜的Luis Tello，他出賽54場，打擊率為0.273，也有17打點。

第3棒中外野手是道奇的Jose Ramos，打擊率0.275，盜壘9次，第4棒是白襪的Benyamin Bailey，曾有2轟，長打率高達0.454。然後第6棒是巨人捕手Adrian Sugasty，第7棒是藍鳥的三壘手Jean Arnaez，這兩位無多明尼加聯盟出賽紀錄。有參加多明尼加聯盟的球員，他們在上週末才向國家隊報到。