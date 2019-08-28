不斷更新／林承飛滿貫砲炸裂　3局結束桃猿9：0富邦

▲林承飛3上轟出滿貫砲。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

Lamigo桃猿28日新莊球場交手富邦悍將，兩隊皆由洋投掛帥先發，桃猿冠猛（Matthew Grimes）面對最終期末考，對上富邦左投包林傑（Ryan Bollinger）。1上桃猿陳俊秀轟出3分砲。3上桃猿3支安打先拿2分，林承飛在轟出滿貫砲，桃猿單局狂拿6分。3局結束，桃猿9：0富邦。

1局上，桃猿進攻，陳晨威二壘滾地遭刺殺，林立右外野一壘安打，藍寅倫右外野一壘安打、跑者上三壘，林泓育遭到三振，陳俊秀左外野3分打點全壘打，郭嚴文遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉突襲短打三壘滾地遭刺殺，王正棠左外野一壘安打，胡金龍游擊滾地遭策動雙殺。

2局上，桃猿進攻，朱育賢一壘反彈球遭刺殺，林承飛遭到三振，廖健富遭到三振。

2局下，富邦進攻，林益全打穿二壘防線一壘安打，林哲瑄右外野飛球遭接殺，張瑞麟遭到三振，楊晉豪二壘滾地遭刺殺。

3局上，桃猿進攻，陳晨威選到四壞保送，林立投手滾地形成內野安打，藍寅倫左外野一壘安打帶有1分打點、一壘跑者上二壘，林泓育遭到觸身球保送，陳俊秀左外野一壘安打帶有1分打點，郭嚴文一壘反彈球野選上壘、三壘跑者遭封殺在本壘前，朱育賢一壘反彈球野選上壘、三壘跑者遭封殺在本壘前，林承飛左外野滿貫全壘打，廖健富選到四壞保送，陳晨威遭到三振。

3局下，富邦進攻，李宗賢游擊滾地遭刺殺，林宥穎游擊滾地遭刺殺，張正偉投手正面反彈球遭刺殺。

冠猛本季10場出賽，有6場先發，戰績1敗1次救援成功，32局被擊出44支安打，包括1支全壘打，11次三振，11次四壞球，防禦率5.91，WHIP值1.81，今年碰過富邦3場，沒有勝敗紀錄，對戰防禦率5.14，對戰被打擊率0.333，由於新洋投多猛（Thomas Dorminy）已經抵台，今晚先發將決定冠猛能否續留。

包林傑本季12場先發，戰績4勝4敗，66.1局被敲71安，包括5支全壘打，69次三振，34次四死球，防禦率4.34，WHIP值1.49，本季遭遇桃猿4場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.07，對戰被打擊率0.260，曾被林泓育、林立敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒一壘手陳俊秀、六棒二壘手郭嚴文、七棒左外野手朱育賢、八棒游擊手林承飛、九棒指定打擊廖健富。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒中外野手林哲瑄、六棒左外野手張瑞麟、七棒三壘手楊晉豪、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手林宥穎。