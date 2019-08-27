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U18世界盃／潘文輝、陳志杰珍惜隊友緣　互拚球速請飲料

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▲U18中華隊火球男潘文輝（左）和陳志杰「哥倆好」。（圖／資料照）

▲U18中華隊火球男潘文輝（左）和陳志杰「哥倆好」。（圖／資料照）

記者路皓惟／台中報導

U18中華隊火球男潘文輝和陳志杰「哥倆好」，兩人國小曾是隊友，但國中之後分道揚鑣，如今兩人在中華隊不僅再次當隊友，還是室友，他們也特別珍惜這段時間，陳志杰也總是給潘文輝精神鼓勵，兩位火球男也常互相拚球速。

「我們平常就很常在路上遇到！」陳志杰和潘文輝兩人住家距離不到10分鐘路程，兩人都是桃園龜山國小少棒隊出身，6年的相處時間讓兩人感情十分要好，但升上國中之後，潘文輝選擇就讀龜山國中，而陳志杰則是去讀新明國中。

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自國中後兩人從隊友變成「對手」，陳志杰高中讀平鎮，潘文輝則是穀保家商，如今兩人在U18中華隊又成為隊友，陳志杰說：「很像回到以前小學的時候，一起出去比賽、一起努力的感覺。」潘文輝也直呼再次並肩作戰的感覺很棒：「過去也當這麼多年的隊友了，很開心。」

▲玉山盃，新北市，潘文輝。（圖／記者顏如玉攝）

▲潘文輝。（圖／記者顏如玉攝）

從中華隊集訓開始，兩人是住在同一間房的室友，平時個性活潑的陳志杰常常在房內帶來歡笑，潘文輝說：「我就看他在房間裡搞笑啊，他也常會嗆我，然後我就會回他『對不起！大哥！』」

陳志杰開玩笑歸開玩笑，集訓期間也常常給潘文輝鼓勵，潘文輝表示，「我就很擔心會不會中國手，他就告訴我：『你球速153欸！不可能被刷掉的啦。』」此外，兩人也常在比賽時「拚球速」，輸的人要請喝飲料。

有趣的是，兩位室友在集訓期間都變「胖」了，陳志杰一度胖了4公斤，他笑說：「集訓吃比較好，可能是易胖體質，但感覺還不錯，下盤變穩了。我已經有在控制了，現在是胖2公斤。」陳志杰還偷偷爆料：「潘文輝應該比我胖更多。」

U18中華隊20人名單出爐，陳志杰和潘文輝雙雙入選，兩人在本次比賽原先都被設定扛終結者的人選，但周宗志指出，陳志杰最近後援狀況比較多，就現況來看，潘文輝的狀態比較好，因此陳志杰擔任中繼，潘文輝則是和李晨薰輪流關門。

▲2019玉山盃，桃園市先發陳志杰。（圖／記者路皓惟攝）

▲陳志杰。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： u18世界盃中華隊潘文輝陳志杰
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