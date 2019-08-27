U18世界盃／余謙快躋身150火球俱樂部　教頭讚進步最多

▲U18中華隊余謙。（圖／記者楊舒帆攝）



記者路皓惟／台中報導

自從加入U18中華培訓隊後，投手余謙球速不斷進步，一直在刷新個人最速紀錄。在與美國對抗賽中，球速猛催到149公里，被總教練周宗志點名是球隊進步最多的選手，余謙表示，跟很強的對手對決，會讓我更想硬碰硬，更想去拚！

中華隊競爭的感覺並沒有給余謙帶來壓力，反而激起他的潛能，特別是陣中有潘文輝、陳志杰、陳柏毓和李晨薰四大火球男，讓他球速不斷突破自我，均速提升到146公里，最快球速則是149公里，即將晉身球隊「150火球俱樂部」成員。

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周宗志指出，余謙在今年玉山盃表現還未到最佳，進入集訓期間進步很多，是球隊裡面進步最多的球員，「原本他就有一定的能力，集訓要求他的直球和變化球的速度，一場比一場投得還好。」

余謙的投球觀念在集訓期間有很大的改變，他表示，最大差異在出手的加速點，現在能夠把力量完全釋放出來， 「教練要求投球速度，平常練球就盡全力投，多做重量訓練。」

本屆美國隊打者身材魁武，擁有恐怖的揮棒力量，讓余謙越投越帶勁，「來到比賽就想要贏人家，更想要去拚，每一球都全力去投。」余謙是目前陣中狀態好的投手之一，周宗志表示，正式比賽會視情況調度，目前是安排他擔任中繼、後援。