美網／喬帥受費爸啟發想拚到37歲　目標超車大滿貫最多冠

▲喬科維奇挑戰美網連霸。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在溫網決賽奮戰4小時57分鐘吞敗，希望啟發所有老將不畏年齡阻礙持續奮戰。在美網開戰前夕，當下擊敗費德勒的球王喬科維奇(Novak Djokovic)也說，自己受到費天王啟發，目標搶下最多大滿貫冠軍。

自從2017年缺席美網後，喬科維奇近況超火燙參加7個大滿貫抱回4座冠軍。目前他的16冠落後納達爾( Rafael Nadal)的18冠，以及費德勒的20冠。喬科維奇比前面兩人都還年輕，加上優異的近況的確相當有機會。

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「費德勒希望啟發球員37歲仍奮戰不懈，我就是受到啟發的球員之一。大滿貫某種程度上對我來說也是一種責任，因為這是我的目標。特別是現階段，拿下大滿貫是最重要的。」而且從2007年開始，除了2017年缺席之外，喬科維奇在美網至少都能闖進4強，其中帶回3冠。

反觀費德勒近兩年在美網表現不如預期亮眼，2017年止步8強，去年則是在16強提早出局德勒和喬科維奇在美網多次對決， 2007至 2011年連5年碰頭後，2015年也相遇。費德勒先是奪下對戰3連勝，但又吞3連敗。費德勒這次喬科維奇分在籤表同個半區，如果順利晉級兩人將在4強相遇。

▲ 費德勒啟發喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）