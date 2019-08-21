中職／魏碩成380萬加盟兄弟　黃弘毅、張勝豪簽3.5年約

▲邱志恆、魏碩成。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟選秀結束至今僅簽下首輪指名岳政華，21日再與第2輪魏碩成、4、5輪張聖豪和黃弘毅以及第8輪邱志恆談妥合約，僅剩3人尚未搞定。其中兄弟球團給予魏碩成380萬元簽約金，一軍月薪10萬、 二軍月薪8萬，另有激勵獎金50萬元，張勝豪與黃弘毅則獲得長約。

魏碩成高中畢業於台南市善化高中，在高中前並不突出，進入遠東科大有明顯進步，入選中華隊參加U23世界盃等國際賽累積經驗，為遠東科大培養出的首位職棒球員，在高中生選秀趨勢中，他也成為「非名校」大學出身且選秀獲得前順位的正面例子。

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張聖豪出生於台東，18歲，來自東大體中，左投左打，獲中信兄弟第四指名選入。中信兄弟球團給予張聖豪220萬簽約金肯定，一軍月薪7萬、二軍月薪5.5萬，合約長度3.5年，另有激勵獎金40萬元。

投手黃弘毅出生於台東，18歲，同樣來自東大體中，右投右打，獲中信兄弟第五指名選入。中信兄弟球團給予黃弘毅130萬簽約金肯定，一軍月薪7萬、二軍月薪 5 萬，合約長度3.5年，另有激勵獎金40萬元。

野手邱志恆出生於苗栗，18歲，來自穀保家商，右投右打，獲中信兄弟第八 指名選入。中信兄弟球團給予邱志恆一軍月薪7萬、二軍月薪5萬及激勵獎金80萬肯定。