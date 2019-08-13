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A-Rod舊金山遇竊賊損失1572萬元　珠寶、名牌包都被偷

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▲紐約洋基球星A-Rod（Alex Rodriguez）宣布退休。（圖／達志影像／美聯社）

▲前洋基巨星A-Rod。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

前大聯盟知名球星A-Rod（Alex Rodriguez）在舊金山遭遇偷竊，根據《舊金山紀事報》報導，一名小偷在巨人球場附近，從A-Rod的租車中偷走了價值大約50萬美元（約1572萬新台幣）的物品，目前警方已經展開偵辦。

舊金山警方發言人洛辛格（Adam Lobsinger）表示，「有一位可疑人士在晚上9點到晚上11點之間闖入一輛汽車，偷走了相機、筆電和珠寶，以及一個名牌包包。」價值50萬美元的物品被一搶而空。

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美國時間週日A-Rod在來到舊金山負責巨人主場迎戰費城人賽事的球評工作。據報導指出，A-Rod將車子停在距離球場大約3個街區外的地方，案發時間在他轉播工作結束後的用餐時間。

《舊金山紀事報》報導指出，舊金山地區的汽車偷竊問題嚴重，據警方收到的報案記錄，7月份有多達2150起竊取車內有價值物品的案件，儘管案件數量已經比去年同期的2433件還要少，但平均每天仍有約69起偷竊案件，主要發生在遊客眾多的觀光景點。

此外，與A-Rod一同搭檔播球的同事門多薩（Jessica Mendoza），上週五因為在南加州開車時遭人從後方追撞，因此被迫錯過了週日的比賽播報工作。

關鍵字： A-Rod舊金山
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