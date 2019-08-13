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小馬青少棒／中華隊又3轟奪2連勝　再1勝晉級冠軍戰

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▲小馬青少棒亞太區中華奪冠。（圖／中華棒協提供）

▲小馬青少棒中華。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟小馬級(PONY)青少棒世界賽，中華隊13日(台灣時間)對決地主區俄亥俄州揚斯頓，連兩戰都敲出3轟，包含白振安、曾譯威、楊子濬各敲1發全壘打轟炸對手，最終以8比1獲勝，拿下2連勝，再1勝闖進冠軍戰。

中華隊首局就發揮攻勢，劉俊緯安打並盜壘，對方守備失誤馬上攻占三壘，曾譯威掃出中外野高飛犧牲打進帳1分，白振安轟出右外野全壘打再下一城。

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中華隊派出曾譯威先發，2局下被連續3安打攻下1分，追成1比2，不過他3局上馬上自己轟出陽春砲拉開比數，之後隊友利用對方失誤及暴投再添1分。

中華隊6局上靠楊宇承安打加上盜壘及對方守備失誤跑上三壘，徐紹予獲得保送，李斯特安打再添2分，7局上曾譯威保送上壘，隨後守備發生亂流，曾譯威盜上二壘還靠投手犯規上三壘，孫易磊滾地球追加1分，楊子濬補上全壘打，徹底擊垮隊友。

曾譯威主投3局，被敲3安打失1分，奪3K，李斯特投1.2局奪4K，未被敲出安打表現精采，隨後張元愷接替1.1局未被敲安打無失分，孫易磊最後一局再登板演出3上3下，4任投手合計11K壓制對手。

中華隊前一戰就靠著3轟取得首勝，此戰全隊8支安打也包含3轟，包含白振安及楊子濬都是連兩戰開轟，為球隊貢獻打點，曾譯威先發好投又開轟，投打都精彩，貢獻2分打點。

中華隊取得2連勝後，下一戰14日早上5點半將對決敗部波多黎各與揚斯頓的勝隊，若此戰獲勝就直接晉級冠軍戰，若落敗就得兩隊交手一次爭取冠軍戰門票。

▲小馬聯盟青少棒，中華隊(左起)白振安、楊子濬、曾譯威開轟。（圖／中華棒協提供）

▲小馬聯盟青少棒，中華隊(左起)白振安、楊子濬、曾譯威開轟。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 小馬聯盟青少棒白振安孫易磊
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