中職／萊福力飆髒話被警告　退場手遮眼怒嗆抗議主審判決

記者歐建智／台北報導

中信兄弟萊福力今天（11日）晚場對戰富邦悍將，1局上對於裁判不滿，大罵「F」開頭的字眼，3局上被換退場，走回休息室途中用左手遮住眼睛，再轉頭對主審蘇建文說話，蘇建文要衝過去，蘇建文幸被教練丘昌榮抱住。

萊福力在1局下就出現不穩，保送楊晉豪後讓王正棠打出一壘滾地，一壘手林智勝發生失誤，范國宸右外野方向飛球遭接殺，楊晉豪跑到三壘，林益全高飛犧牲打送回來得分。

在林哲瑄打擊時，出棒到一半再收回來，一壘審判決 沒有出棒過棒，中信兄弟總教練伯納出來跟一壘審抗議，被一壘審阻止，伯納用雙手指比著眼睛，之後林哲瑄接下來打出右外野安打，再打進1分。

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此時，萊福力跑到本壘後方補位接球，走過主審蘇建文身旁時，大罵一聲「F」開頭的字眼，蘇建文聽到馬上給予警告，總教練伯納也出來抗議。

萊福力在2局上再失2分，3局上先被高孝儀陽春砲，被于孟馗中外野安打上壘，一出局後林宥穎安打占一、二壘，楊晉豪再安打再攻進1分，再占一、二壘。

▲▼中信兄弟,萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）

中信兄弟決定換投手，萊福力在走回休息室途中，2度用左手遮住眼睛，以示對主審及裁判的抗議，而且轉過頭去念念有詞。

主審蘇建文馬上要走過去詢問萊福力，首席教練丘昌榮一看不對勁，抱住蘇建文不讓他走過去，避免被趕出去的結果。

▲中信兄弟,萊福力退場嗆主審。（圖／記者季相儒攝）