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中職／「沒貢獻會很難過」　林智勝雙響不求個人表現

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▲▼中信兄弟,林智勝。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟林智勝。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／天母報導

中信兄弟林智勝11日對戰富邦悍將午場賽事，單場雙響砲，本季累積17轟，為近3年單季新高，還有機會朝20轟邁進，他在賽後透露，如果還能打出20轟，自己也會很開心，但最重要是為球隊有所貢獻，「球隊勝利是我最大的目標，如果來球場沒貢獻，自己會很難過。」

林智勝曾在2015年以31轟、30盜成中職首位「30-30」打者，隔年轉戰兄弟第一個球季，也有34轟的兇猛表現，不過2017年、2018年受到傷勢加上出賽不固定的影響，成績並不理想。

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曾經站上巔峰，也陷入過深淵，現在的林智勝，不再把個人成績擺第一，「打職棒這麼久，15年算是我身體狀況最好的一年，30-30已是生涯巔峰，但現在的我不會再去想各種數據的好壞，一場一場來吧，有機會先發就把握住。」

林智勝此役在4局砲轟伍鐸，8局又從賴鴻誠手中擊出全壘打，其中對伍鐸開轟，是兄弟本季第100轟，他在賽後笑說：「100轟是我打出來的，真的很開心，今天伍鐸配球不太一樣，直球機率高，我是打直球拚看看。」

這也是林智勝生涯第20次單場雙響砲，生涯累積273發全壘打，排名中職史上第2，還差16轟追平張泰山保持的紀錄，對此他說：「這我也不會去想，對我來說，球隊勝利是最大目標，想辦法幫助球隊在下半季搶下冠軍戰門票。」

關鍵字： 中華職棒中職中信兄弟林智勝
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