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中職／改變棒球一生　林加祐：模仿恰式打法進中華隊

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▲▼賽前合庫總教練許順益贈彭政閔合庫全隊簽名球。（圖／記者季相儒攝）

▲▼賽前合庫總教練許順益（右）、教練林加祐（右）贈彭政閔合庫全隊簽名球。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟彭政閔今年球員生涯引退，他在業餘曾待過合庫，合庫教練兼球員林加祐表示，彭政閔對他而言是很重要的人，自己剛進合庫時打擊不好，因為模仿彭政閔反方向打法，在2009年第一次入選中華隊。

彭政閔在1996年加入合庫，待2年後去當兵，退伍後在2001年加盟兄弟象。林加祐是在2007年才進入合庫隊，相差11年之久。

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林加祐表示，彭政閔是影響自己很重要的球員，自己進合庫時打擊一直不穩定，2009年決定模仿彭政閔的反方向攻擊打法，結果那一年春季聯賽打擊率4成26，首度入選中華隊國手。

他表示，彭政閔在職棒球季結束後，都會到合庫自主訓練，有一套屬於自己的訓練模式，合庫教練也會協助，雖然恰哥會覺得不好意思，但大家都很想要幫助他，想從他身上挖寶，恰哥也會指導他們。

林加祐表示，當合庫到訓練基地練習時，彭政閔每天早上一定會來，而且很準時了，對自己訓練十分嚴格，才會有今天這樣的成就。

彭政閔雖然是老大哥，但跟合庫球員在一起沒有架子，他說：「他是一位很隨和的球員，而且都會主動跟我們打招呼。」

關鍵字： 中華職棒彭政閔
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