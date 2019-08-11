紅人菜鳥艾奎諾連3局開轟　10戰7轟平紀錄

▲紅人菜鳥艾奎諾連3局開轟。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

紅人菜鳥外野手艾奎諾(Aristides Aquino)在對上小熊的比賽中，前3個打席連續開轟，生涯前10場比賽就已經狂打7發全壘打，追平落磯明星游擊手史托瑞(Trevor Story)的紀錄。

2局下他先掌握韓崔克斯（Kyle Hendricks）86英裡的內角伸卡球，打到左外野形成陽春全壘打，生涯前10戰5轟已經寫下紅人隊史紀錄。 3局下受害投手一樣是韓崔克斯，同樣是伸卡球被咬中。4局下梅波斯(Dillon Maples)無法止血，97英里的速球挨轟。艾奎諾3發全壘打都是陽春砲，幫助紅人10比1大勝。

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艾奎諾連續3局開轟追平大聯盟紀錄，過去曾出現10次，最近的一次是在2017年，不過他是首位達成此成就的菜鳥。前10戰7轟追平史托瑞紀錄，他還是第2位前10戰就打出單場3響砲的球員，上一人已經是1997年9月4日的埃斯特拉(Bobby Estalella)。

「很榮幸能成為紅人的一員，感謝球團給我的機會。今晚的關鍵在於選球和享受比賽，並且把榮耀獻給上帝。今晚的表現對我有不同的意義，感謝上帝和球迷。」艾奎諾說。而在開轟的過程中，大聯盟官方推特帳號《MLB STATS》更一度表示，「開轟快到來不及發文了！」

而同樣穿著44號的太空人菜鳥艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez），本日也敲出3轟，這是大聯盟史上頭一遭有兩位菜鳥同日單場3轟。