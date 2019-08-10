運動雲

>

中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

ETtoday運動雲

▲魏碩成 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲魏碩成 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／天母報導

距離831新人簽約最後期限剩不到1個月，各隊簽約進度緩慢，目前Lamigo桃猿僅剩1人，為各隊最快，中信兄弟則僅有首輪指名岳政華談妥，尚有7人尚未簽約，領隊劉志威坦言，今年多了味全龍的加入，影響各隊對於簽約的基準判斷，不過目前與第二輪新秀投手魏碩成談約順利，雙方差距不大。

味全今年回歸中職，首度參與選秀會，一口氣選了28輪共32人，其中在前4輪皆各多選1位球員，打亂先前的選秀輪次簽約金身價，形成經紀人重視輪次、球團講順位的簽約金攻防戰。味全龍期待趕在17日開訓前談妥全數球員薪水，目前還有5人尚未談妥。

請繼續往下閱讀...

經紀人重輪次，球團想以順位來談，劉志威說：「對於價碼有不同的標準，談的時間當然會比較久，我想各隊都有遇到這樣的情況。」是否會有簽不下的球員，劉志威強調，不會先有這樣的想法，「我們雙方都希望能夠盡快促成合約，會持續努力。」

兄弟與首輪岳政華達成共識，依序還有魏碩成、曾頌恩、張聖豪、黃弘毅、劉紹威、林瑞均以及邱志恆尚未談妥。

劉志威透露，與魏碩成即將達成共識，但沒有設定期限，「目前和經紀公司的想法接近了，何時能夠談妥？我也不能保證...這種東西很難說，說不定一通電話就搞定了。」

依照去年輪次，經紀方期待魏碩成至少有400萬身價，但兄弟球團依順位決定，開出不到400萬的價碼，雙方持續拉近共識。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒中職味全龍兄弟魏碩成劉志威
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

中職／統一獅沒有忘記我　陽東益羨慕3連霸戰友

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

真的夢幻成真！　白襪與洋基要在電影場景玉米田球場比賽

熱門新聞

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／普悠瑪開放賣站票　陳禹勳感謝台鐵幫忙

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／逆轉3分砲轟退羅里奇　林泓育：我有位子坐

中職／桃猿賽前沒練打照贏　洪總：沒差別

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3領軍美國男籃　華克：目標奪金牌

4包林傑化解危機　2局富邦0：0兄弟

5林立敲安打回第一分　1局猿1：0獅

熱門新聞

1熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

2意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

3普悠瑪開放賣站票　陳禹勳謝台鐵

4夢想家外援米勒轉戰巴西

53分砲轟羅里奇　林泓育：有位坐

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

蘇智傑滿壘逆轉致勝安打獲MVP　統一7比6富邦

中職本週看點(2019/08/06~08/12)

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

3度被丟下！狠心飼主趁搬遷棄養 年老汪抱病苦撐獨自找到回家路...

魔性彩色蠕動...暗藏邪惡寄生循環　陽光下「殭屍蝸牛」3倍速跑去送死！

走失流浪1個月！爸跳水溝呼喚愛貓　牠圓臉爆瘦一大圈...家人心疼抱緊

街訪大學生如何過「七夕情人節」　單身女被問傻爆眼：當然自己過！

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366