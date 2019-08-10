中職／兄弟僅1人談妥　劉志威：味全加入影響談約標準

▲魏碩成 。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／天母報導

距離831新人簽約最後期限剩不到1個月，各隊簽約進度緩慢，目前Lamigo桃猿僅剩1人，為各隊最快，中信兄弟則僅有首輪指名岳政華談妥，尚有7人尚未簽約，領隊劉志威坦言，今年多了味全龍的加入，影響各隊對於簽約的基準判斷，不過目前與第二輪新秀投手魏碩成談約順利，雙方差距不大。

味全今年回歸中職，首度參與選秀會，一口氣選了28輪共32人，其中在前4輪皆各多選1位球員，打亂先前的選秀輪次簽約金身價，形成經紀人重視輪次、球團講順位的簽約金攻防戰。味全龍期待趕在17日開訓前談妥全數球員薪水，目前還有5人尚未談妥。

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經紀人重輪次，球團想以順位來談，劉志威說：「對於價碼有不同的標準，談的時間當然會比較久，我想各隊都有遇到這樣的情況。」是否會有簽不下的球員，劉志威強調，不會先有這樣的想法，「我們雙方都希望能夠盡快促成合約，會持續努力。」

兄弟與首輪岳政華達成共識，依序還有魏碩成、曾頌恩、張聖豪、黃弘毅、劉紹威、林瑞均以及邱志恆尚未談妥。

劉志威透露，與魏碩成即將達成共識，但沒有設定期限，「目前和經紀公司的想法接近了，何時能夠談妥？我也不能保證...這種東西很難說，說不定一通電話就搞定了。」

依照去年輪次，經紀方期待魏碩成至少有400萬身價，但兄弟球團依順位決定，開出不到400萬的價碼，雙方持續拉近共識。