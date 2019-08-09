中職／中信新好兄弟日　彭政閔天母告別戰要跟球迷說說話

▲彭政閔。（圖／中信兄弟提供）

記者歐建智／綜合報導

中信兄弟本周在天母的比賽今天（9日）因雨延到11日進行雙重賽，10日開始3場比賽，8月11日晚場是彭政閔在天母球員生涯最終戰，彭政閔將會於賽後與球迷說說話。

本周中信兄弟在天母球場舉行「新好兄弟」主題日，10日暑期強檔國片《緝魔》中兩位金鐘影帝莊凱勛、傅孟柏將來開球，賽後還邀請到「台灣鬼王」陳為民」來到球場與球迷大啖鬼故事。

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11日晚場比賽由台北市吉祥物熊讚Bravo擔任中信兄弟今年在天母棒球場最後一場的開球貴賓，象徵有始有終，也請球迷敬請期待熊讚的特殊裝扮。

這場賽事也是彭政閔在天母棒球場的最後戰役，恰恰彭政閔將會於賽後與球迷說說話，請北部球迷珍惜恰哥最後一次在天母的出場機會。10日、11日兩天場外一樣會有留言板可以讓大家對恰恰告白。



「新好兄弟」兩天都會舉辦「收服好兄弟」活動，跟在二樓平台的鬼怪拍照打卡即可兌換小贈品。另外也為會員準備多項好康，會員憑證即可在場外二樓攤位領取限量號碼牌讓特效化妝師幫您畫上特。還能夠到球迷服務中心領取限量 《緝魔》 電影兌換券。

▲中信兄弟「新好兄弟」主題日。（圖／中信兄弟提供）