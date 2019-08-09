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中職／彭政閔天母告別賽　第1支再見安打遭猴子偷桃

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▲▼中信兄弟,彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟彭政閔。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

中信兄弟10日在台北天母球場出戰富邦悍將，11日則是雙重賽，這是彭政閔球員生涯在天母球場的最後3場比賽，彭政閔生涯在天母球場最重要紀錄是打出生涯第1支再見安打，賽後被陳江和「猴子偷桃」，還有轟出聯盟第6000支全壘打。

彭政閔生涯在天母球場已出賽208場，732個打數有254支安打，24支全壘打，打擊率3成47，其中全壘打數是他在各地球場第3多。彭政閔今年唯一1支全壘打是4月20日在天母球場打出去。

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他在天母球場締造不少紀錄，當然也有他的第1次，生涯第1支再見安打就是出現在天母，2008年5月31日對興農牛，從陽建福手中打出再見安打送回陳致遠，賽後隊友一起在場內慶祝，陳江和趁亂對彭政閔「猴子偷桃」。

隔天彭政閔要抓出誰是「猴子偷桃」的兇手，一直找不到，反而是被彭政閔的爸爸抓到，彭爸爸跟陳江和說：「如果你的老大不能生，你要負責生一個給我。」

彭政閔在天母球場的重要紀錄還有，2004年5月15日對統一獅潘威倫，轟出個人生涯第50支全壘打。2007年6月24日對LaNew熊，對徐余偉打出中左外野二壘安打，是個人生涯第600支安打。

2009年3月28日開幕戰對統一獅潘威倫，打出聯盟第6000支全壘打、生涯第109轟；2014年3月39日對桃猿，打出個人生涯第1400支安打；2014年4月12日對統一獅，轟出生涯第163支全壘打，成為史上第3多全壘打球員。

關鍵字： 中華職棒彭政閔天母
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