不斷更新／楊家維首局二壘安打建功　1局結束獅3：0猿

▲楊家維1下敲出二壘安打帶有2分打點。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿9日與統一獅在花蓮交手，桃猿推出王溢正先發；統一則派出羅里奇應戰。1上羅里奇上演三上三下並飆出2次三振。1下統一前兩棒都上壘，儘管王溢正連飆2次三振，但是楊家維敲出二壘安打帶有2分打點，高國慶再補上一壘安打再添1分。1局結束，統一3：0桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立遭到三振，藍寅倫二壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，統一進攻，林靖凱打穿中間方向一壘安打，投手發生暴投跑者上二壘，捕手發生捕逸跑者上三壘，江亮緯選到四壞保送，蘇智傑遭到三振，潘武雄遭到三振，江亮緯成功盜上二壘，楊家維中外野二壘安打帶有2分打點，高國慶中外野一壘安打帶有1分打點，林祖傑中外野飛球遭接殺。

王溢正本季18場出賽，有17場先發，戰績9勝2敗，100局被擊出124支安打，包含17支全壘打，83次三振，23次四死球，防禦率4.50，WHIP值1.44，今年碰過統一5場，拿3勝，對戰防禦率4.80，對戰被打擊率0.290，曾被潘武雄、蘇智傑、江亮緯敲過全壘打。

羅里奇本季11場出賽，有10場先發，戰績3勝3敗，56.1局被擊出51支安打，包括4支全壘打，43次三振，17次四死球，防禦率3.04，WHIP值1.19，今年遭遇桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.267，曾被郭嚴文、林立敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒指定打擊廖健富、九棒游擊手林承飛。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手江亮緯、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手楊家維、六棒一壘手高國慶、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手羅國龍。