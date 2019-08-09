運動雲

>

不斷更新／楊家維首局二壘安打建功　1局結束獅3：0猿

ETtoday運動雲

▲統一獅楊家維。（圖／記者林敬旻攝）

▲楊家維1下敲出二壘安打帶有2分打點。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃詩崴／綜合報導

Lamigo桃猿9日與統一獅在花蓮交手，桃猿推出王溢正先發；統一則派出羅里奇應戰。1上羅里奇上演三上三下並飆出2次三振。1下統一前兩棒都上壘，儘管王溢正連飆2次三振，但是楊家維敲出二壘安打帶有2分打點，高國慶再補上一壘安打再添1分。1局結束，統一3：0桃猿。

1局上，桃猿進攻，陳晨威遭到三振，林立遭到三振，藍寅倫二壘滾地遭刺殺。

請繼續往下閱讀...

1局下，統一進攻，林靖凱打穿中間方向一壘安打，投手發生暴投跑者上二壘，捕手發生捕逸跑者上三壘，江亮緯選到四壞保送，蘇智傑遭到三振，潘武雄遭到三振，江亮緯成功盜上二壘，楊家維中外野二壘安打帶有2分打點，高國慶中外野一壘安打帶有1分打點，林祖傑中外野飛球遭接殺。

王溢正本季18場出賽，有17場先發，戰績9勝2敗，100局被擊出124支安打，包含17支全壘打，83次三振，23次四死球，防禦率4.50，WHIP值1.44，今年碰過統一5場，拿3勝，對戰防禦率4.80，對戰被打擊率0.290，曾被潘武雄、蘇智傑、江亮緯敲過全壘打。

羅里奇本季11場出賽，有10場先發，戰績3勝3敗，56.1局被擊出51支安打，包括4支全壘打，43次三振，17次四死球，防禦率3.04，WHIP值1.19，今年遭遇桃猿5場，吞2敗，對戰防禦率3.57，對戰被打擊率0.267，曾被郭嚴文、林立敲過全壘打。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒中外野手陳晨威、二棒三壘手林立、三棒右外野手藍寅倫、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒指定打擊廖健富、九棒游擊手林承飛。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手江亮緯、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒三壘手楊家維、六棒一壘手高國慶、七棒游擊手林祖傑、八棒捕手林祐樂、九棒中外野手羅國龍。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一獅
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

中職／颱風影響！桃猿趕赴花蓮比賽　球員買站票坐板凳

林志傑重磅加盟富邦？　同意列亞冠盃24人大名單

中職／岳東華接班王勝偉　陳江和：10年不用再找游擊

大聯盟40人名單不能打12強　棒協：規定沒有改變

熱門新聞

意外投入中國職棒　游宗儒：打2個月就回正常上班生活

中職／于孟馗短打收棒、林哲瑄死在一壘　道歉卻拍肩

不爽被換代打　2300萬美元「鋸砲」氣到要打總教練

ABL／夢想家教頭、阿提諾之後　砍分手米勒也確定離隊

中職／利馬奇颱風來襲　富邦已有移動備案

日職／奪日職歷史性首勝　張奕哽咽：首勝球獻爸爸

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3楊家維二壘安打建功　1局獅2：0猿

4征花蓮遇颱風　洪總：車票不好買

5王溢正對上羅里奇　運彩看好桃猿

熱門新聞

1意外投入中國職棒　游宗儒：只打2個月

2熱議！于孟馗短打收棒造成林哲瑄出局

3「鋸砲」戴維斯氣到要打教練

4夢想家外援米勒轉戰巴西

5利馬奇颱風來　富邦已有移動備案

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

李茲6局好投！9上大雨攪局　桃猿3比2裁定勝兄弟

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

外國小孩試喝5種台灣飲料反應兩極　全員唯愛這罐：為什麼美國買不到？

鄭爽7000元買1瓶礦泉水！　 小S開箱喝1口…臉僵尷尬了

父親節前夕兒狂歡醉倒人行道！暖爸「脫衣綁牽繩」騎車載回家

10秒前就察覺6.0強震來襲！8貓住11樓「聽到震音」全抬頭

演活「韓可菲」收私訊「妳是不是很騷」　袁艾菲苦笑：此生沒解過男人褲襠！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366