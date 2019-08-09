台將隔16年夏季甲子園出賽　崔哲瑋敲三壘打單場3安可惜輸球

▲崔哲瑋。（圖／截自《日刊體育》）

記者歐建智／綜合報導

日本夏季甲子園隔16年再有台灣球員出賽，今天（9日）沖繩尚學與習志野交手，沖繩尚學台灣球員崔哲瑋站上甲子園比賽，單場打出3支安打，且有1支三壘安打，打進2分打點，可惜打到延長賽10局以4比5輸球，遭到淘汰在甲子園止敗。

沖繩尚學台灣球員崔哲瑋是新竹市東園國小、新竹市成德國中，再去沖繩讀書打球，繼2003年蕭一傑、吳承達之後，隔16年再有台灣球員再度踏上夏季甲子園舞台的台灣球員，而八戶學院光星蔡鉦宇曾在2014年出征春季甲子園。

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崔哲瑋今天踏上甲子園球場，擔任先發5棒左外野手，在2局下一出局敲出一壘內野安打，4局下0比2落後時，一出局一、三壘有人，打出中外野三壘安打攻進2分追平比數，自己再利用隊友短打強迫取分回本壘攻進超前分。

對手習志野在5局上利用保送、犧牲短打以及安打追回1分扳平。沖繩尚學在6局下一出局一、二壘有人，崔哲瑋右外野安打攻占滿壘，再用強迫取分拿到1分再度超前。

崔哲瑋在8局下遭到三振，打到9局上只要守住便可以晉級下一場比賽，習志野在一出局後安打上壘，游擊滾地球造成失誤上壘，再用左外野安打追平。

比賽進入延長賽，習志野在10局上先用安打上壘，犧牲短打送到二壘，適時中外野二壘安打攻進領先1分。沖繩尚學在10局下未上壘連續3人出局，最後遭到逆轉輸掉比賽。