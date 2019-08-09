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最狂星二代！包畢切特連9場二壘安打　追平懸掛80年紀錄

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▲▼包畢切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲包畢切特主場首秀有著全壘打以及二壘安打的表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

藍鳥「星二代」包畢切特（Bo Bichette）踏上大聯盟不到一個月，持續用手中的球棒撰寫紀錄！9日主場迎戰洋基的比賽，他繳出5支2貢獻3分打點，2支安打都是長打分別是全壘打以及二壘安打，這也是他生涯前11場都敲出安打，持續刷新隊史紀錄，另外他也連9場出現二壘安打，追平大聯盟懸掛80年的紀錄。

丹特畢切特（Dante Bichette）之子包畢切特，今天迎來生涯第11場比賽，轟出1發全壘打以及1隻二壘安打，累積6個壘打數，生涯前11場總共是驚人的41個壘打數，連續9場出現二壘安打，追平1939年紅襪名人堂球星威廉斯（Ted Williams）所創下的紀錄。

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大聯盟近代最接近連9場二壘安打紀錄的是，2007年小熊一壘手李（Derrek Lee）；2016紅雀捕手莫里納（Yadier Molina），上述兩人都在連8場有二壘安打後中斷。

儘管包畢切特過去已經在大聯盟有10場經驗，但今天是他的主場處女秀，他也在首戰就轟出全壘打，包畢切特在賽後談起這發全壘打：「當我擊出全壘打後，那是我在大聯盟感覺到最酷的一刻！」

▲▼包畢切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲包畢切特持續改寫藍鳥隊史新人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

包畢切特生涯前11場連續敲安，持續刷新藍鳥隊史紀錄。對此，藍鳥總教練蒙托（Charlie Montoyo）大讚：「我們正在見證歷史！」

包畢切特出賽11場，49打數出現20支安打，打擊率0.408，其中有4發全壘打、7分打點。

關鍵字： 大聯盟藍鳥星二代包畢切特Bo Bichette
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