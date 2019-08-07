中職／冠猛6局59球退場　洪總澄清無傷：單純選擇問題

▲冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿冠猛6日先發6局僅用59球，教練團未考慮讓他續投，提前啟用牛棚，總教練洪一中對於冠猛的定位，尚未決定是否再度轉任後援，「要牛棚還是先發，我們心裡有底，但不會現在下定論。」

冠猛開季先發一場後，便被調往中繼，近期重返先發，7月31日出賽對戰統一獅，僅先發3.1局失2分因傷退場，賽後表示並無大礙，昨天正常先發，僅用59球投完6局被敲8安，失掉3分責失，優質先發無關勝敗。

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桃猿7局啟用牛棚，沒想到燒掉6任投手，牛棚中僅剩終結者陳禹勳沒登板，最終兄弟12比6逆轉戰局。牛棚砸鍋輸球，洪總認為關鍵在於提前換下黃子鵬派葉家淇，「是想要訓練他的膽識，我們也是有點在賭，既然賭輸了，我承認失敗，失敗就是不好，對於外界的批評，我接受。」

冠猛昨天投完6局僅用59球，但提前退場，洪總強調身體沒有狀況，冠猛也說：「先前腳傷是因為前腳沒踩穩滑了一下，休息幾天後已經沒事，昨天其實感覺還不錯，續投是沒有問題的，但教練團有他們的考量，我尊重他們的決定。」

沒有讓冠猛續投，洪總說：「單純是選擇性問題，球團不單只看結果，重要是內容，冠猛昨天的數據確實不錯，但被打的安打都很紮實，對方掌握擊球點很好，我們只是運氣好。」

桃猿仍在思考冠猛的定位，洪總強調，會再觀察，不會太快下定論。對於先發、後援角色，冠猛坦然接受：「身為運動員，教練給予的任務，我都會盡力完成，畢竟這是我的工作，只要能幫助球隊贏球，任何方式都沒有問題。」