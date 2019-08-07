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中職／輸球自己扛　洪總練葉家淇膽識盼成冠軍戰武器

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▲▼Lamigo葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo葉家淇。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台中報導

Lamigo桃猿冠猛6日先發6局僅用59球，教練團未考慮讓他續投，提前啟用牛棚，其中葉家淇在7局下2出局一三壘有人時接替黃子鵬登板，被陳子豪敲出追平安打，搞砸球隊勝利，但這次總教練洪一中沒有太過苛責，強調就是要訓練他，「我對他有期待，畢竟他是左投，假如能投出好表現，對於之後的冠軍戰也有幫助。」

桃猿牛棚缺少左投戰力，球隊也極力栽培葉家淇，昨役特別在關鍵時刻讓他上場，洪總說：「當時有和吳俊良討論說，乾脆就趁著機會訓練他，不然要等到何時，畢竟我們也拿到冠軍戰門票了，輸球沒關係，我負責。」

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7局下，黃子鵬在無人出局一三壘有人時接替林柏佑投球，連續解決2人次，隨後被吳東融敲出安打，失掉1分，留下一三壘有人退場，葉家淇登板，面對王威晨製造滾地球，但三壘手發生失誤，讓跑者回壘得分，隨即被陳子豪敲出2分打點安打扳平比數，再對林智勝製造滾地球出局。

洪總說：「其實當時要換家淇時是有些掙扎，最後想說沒關係吧，就讓他投，他最近也投得不差，最後輸了，我接受失敗，賽後也沒跟選手多說什麼，畢竟是我們調度選擇的問題。」

派葉家淇上去練膽識，洪總在他退場後，特別找他來說話，「沒說技術性方面的問題，主要是告訴他，投球時別老是有吐大氣的動作，讓全世界的人都知道自己的緊張，你上去要慢慢把自信學起來，不是一直暴露緊張，人家對手也不會同情你 。」

對於葉家淇，洪總是愛之深、責之切，「說他有進步嗎？其實是有，最起碼他昨天是被打，而不是保送，這結果我們可以接受。」

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