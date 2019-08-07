運動雲

>

「水貨狀元」吃禁藥遭禁賽80場　說是藥物被污染

ETtoday運動雲

▲2008年選秀狀元貝克漢今年有望破繭而出。（圖／達志影像／美聯社）

▲2008年選秀狀元貝克漢。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手工具人貝克漢（Tim Beckham）不僅沒能繳出符合期待的成績，這位昔日選秀狀元還因為吃禁藥遭到大聯盟禁賽80場比賽。根據大聯盟報導，他的體內被驗出雄性激素司坦唑醇（Stanozolol）。

貝克漢即刻開始禁賽，由於本季例行賽水手剩下最後48場比賽，因此80場禁賽無法在今年完成執行完畢，剩餘禁賽將於明年開季繼續開始，直到服滿80場球監。

請繼續往下閱讀...

根據球員工會發佈的聲明稿，貝克漢表示自己在不知情的情況下，誤食了同化類固醇，「他們說這是安全的，不過這項產品遭到污染，對於這樣的結果感到十分遺憾，我尊重大聯盟的規範，也了解這是我應該承擔的責任。」

雖然貝克漢因為禁藥遭到禁賽，水手球團不必支付薪資，但對於自家球員被禁賽，仍感到十分失望。水手連續2年有球員被驗出吃禁藥，去年球星坎諾（Robinson Cano）也遭到禁賽80場。

今年開季貝克漢鎮守水手游擊大關，打擊非常火燙，在4月30日前繳出.282/.352/.527打擊三圍，擊出6支全壘打。但很快他就被打回原形，目前88場出賽，打擊三圍.237/.293/.461，擊出15轟、47分打點。

貝克漢在2008年選秀會首輪第一順位被光芒挑走，在小聯盟熬了5年後，於2013年短暫上大聯盟觀光，但僅有5場出賽，2015年才算真正站上大聯盟，不過成績普普通通，直到2017年才有較亮眼的成績，但整體來說，仍不符選秀狀元的期待。

關鍵字： 水貨狀元貝克漢水手
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

推薦閱讀

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

台北公開賽／戴資穎主場未參賽　周天成列頭號種子領軍

打破ABL「洋將聯盟」迷思　許晉哲：將給本土表現機會

中職／9108人為彭政閔慶生　破本季平日票房

快艇空拋之城沒打過西冠　葛瑞芬嘆三巨頭沒任何成就

熱門新聞

中國職棒8月開打辦選秀　前中職投手游宗儒等7台將轉戰

中國職棒實施主場制　陳瑞振執教江蘇歷史性首戰

富邦勇士大台北最強雙主場　旅外重磅球星加盟呼之欲出

選秀前進中國職棒　蔡維凡被陳瑞振挑進江蘇隊

中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

中華隊已奪4座世界冠軍　U15亞洲盃、U18世界盃再拚佳績

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3林子偉炸裂　首局首打席轟單場雙響砲

4太空人製作Z魔神先發紀念球衣

5哈斯倫續留邁阿密迎生涯第17賽季

熱門新聞

1中國職棒8月開打辦選秀　7位台將轉戰

2中國職棒主場　陳瑞振執江蘇首戰

3富邦ABL雙主場　旅外A咖加盟可期

4前進中國職棒　蔡維凡接下新挑戰

5兄弟幼稚園為恰慶生　賽後大亂鬥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

LamiGirls全新EP發表　6日全面上架

U12中華隊留下冠軍啦！ 大家有什麼心裡話想說呢？

U12中華小將放鬆一下！　飯店前跳舞「快閃」

20190802 中華職棒－Lamigo桃猿 vs 富邦悍將

統一10比4屠象止4連敗　羅里奇生日優質先發獲MVP

傷患大腿變形...救護車狂叭35聲　轎車「轉彎後繼續卡」網全怒了

勸不聽仍下水！洋男比中指挑釁 救生員理智線斷...怒拿鐵棒伺候

草蜢合唱258人《失戀陣線聯盟》　老中青全都來...RISE在一旁看傻

大猩猩「深邃皺眉」享受樹葉餐　超有戲表情網笑翻：小當家上身

滑水道、VR賽車、SPA全搬進房！70坪摩鐵50人包場嗨玩還有KTV
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366