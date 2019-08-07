「水貨狀元」吃禁藥遭禁賽80場　說是藥物被污染

▲2008年選秀狀元貝克漢。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

水手工具人貝克漢（Tim Beckham）不僅沒能繳出符合期待的成績，這位昔日選秀狀元還因為吃禁藥遭到大聯盟禁賽80場比賽。根據大聯盟報導，他的體內被驗出雄性激素司坦唑醇（Stanozolol）。

貝克漢即刻開始禁賽，由於本季例行賽水手剩下最後48場比賽，因此80場禁賽無法在今年完成執行完畢，剩餘禁賽將於明年開季繼續開始，直到服滿80場球監。

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根據球員工會發佈的聲明稿，貝克漢表示自己在不知情的情況下，誤食了同化類固醇，「他們說這是安全的，不過這項產品遭到污染，對於這樣的結果感到十分遺憾，我尊重大聯盟的規範，也了解這是我應該承擔的責任。」

雖然貝克漢因為禁藥遭到禁賽，水手球團不必支付薪資，但對於自家球員被禁賽，仍感到十分失望。水手連續2年有球員被驗出吃禁藥，去年球星坎諾（Robinson Cano）也遭到禁賽80場。

今年開季貝克漢鎮守水手游擊大關，打擊非常火燙，在4月30日前繳出.282/.352/.527打擊三圍，擊出6支全壘打。但很快他就被打回原形，目前88場出賽，打擊三圍.237/.293/.461，擊出15轟、47分打點。

貝克漢在2008年選秀會首輪第一順位被光芒挑走，在小聯盟熬了5年後，於2013年短暫上大聯盟觀光，但僅有5場出賽，2015年才算真正站上大聯盟，不過成績普普通通，直到2017年才有較亮眼的成績，但整體來說，仍不符選秀狀元的期待。