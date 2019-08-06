中職／兄弟幼稚園為彭政閔慶生　賽後大亂鬥

▲彭政閔。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／台中報導

中信兄弟6日在台中洲際球場出戰Lamigo桃猿，是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次生日出賽，隊友陳子豪敲追平安又轟3分砲，助隊贏球，也送給恰哥一份很棒的生日禮物。賽後隊友們要恰哥「出來面對」，接受砸派慶祝，沒想到彭政閔主動反擊，形成大亂鬥。

彭政閔是8月6日生日，今年41歲生日，也是球員生涯最後一次生日出賽，去年生日當天剛好碰休兵日，但在生日前夕對戰悍將，敲出3分全壘打，單場敲雙安貢獻4打點，提前為自己慶生，而2017年生日當天對戰桃猿，二度敲出追平安，為兄弟延長賽勝出的關鍵功臣。

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恰恰今天慶祝41歲生日，賽前兄弟球團工作人員與隊友精心為他準備蛋糕，但他本人對慶生有些害羞，躲在防護室遲遲不出來，陳江和笑說：「看來我都請不動他了。」

彭政閔賽後聲稱自己還要做治療，但仍「難逃一劫」，王勝偉、陳江和大喊「不要再躲了！」反遭恰哥嗆聲「好膽來啊！」隨即一群人蜂擁而上，陳江和負責把他「綁」出去，接受大家的慶祝。

球迷們看見彭政閔出場後，歡呼四起，場邊隊友也沒閒著，備好一籃子的水球，準備圍攻，彭政閔遭到水球「洗禮」，正忙著擦臉時，詹子賢端著蛋糕出現，卻遭到彭政閔襲擊，蛋糕反砸在他的臉上，引發全場大笑。

▲彭政閔慶生。（圖／兄弟提供）

詹子賢當場跪倒在地，不過沒有放棄報仇的機會，回到休息室之後，偷偷在身後藏了一小塊蛋糕，再度走到彭政閔身旁，先假裝扶腰，隨即出手攻擊恰哥，成功反將一軍，主持人小白在旁笑稱，「歡迎來到兄弟幼稚園」。

歡鬧的生日慶祝，一直持續回到休息室，彭政閔、詹子賢以及黃鈞聲等人追逐到室內的小房間，陳江和突然關起門，讓他們在裡面互鬥，隊友看得笑哈哈。

度過開心的41歲生日，彭政閔談到賽前的閃躲，他不好意思地說：「沒有啦，是腳有點不適，有些擔心，所以練完球想趕快找防護員做治療。」

球員生涯最後的生日趴，彭政閔坦言，時間慢慢接近929引退日，自己有些不捨，也很感謝許多球迷今年球季很早就動員到場支持，「真的非常感動，也感謝隊友今天打出一場這麼感動的比賽。」

彭政閔許願，今年身邊所有朋友、球迷都能健康、平安順利以及事事順心，也希望今年打出好成績，與隊友一同拿下總冠軍。

今天預售票已突破6000張，兄弟球團宣布，進場觀眾多達9108名，超過6月7日的8576人，成為今年平日最多觀眾人數。彭政閔也用好表現回應，此役3打數2安打，包括7局敲出二壘安打，隨後兄弟換代跑，恰恰提前退場。對於賽後的慶生，彭政閔露出招牌瞇瞇眼笑容，開心地說：「感謝陳江和、王勝偉、詹子賢策劃這場鬧劇。」

▲彭政閔。（圖／兄弟提供）

▲彭政閔慶生，詹子賢反擊成功。（圖／兄弟提供）