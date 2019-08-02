U12世界盃／偶像恰恰引退不哭　吳翊睿目標進兄弟讓他教

▲U12世界盃，中華隊吳翊睿。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊當家二壘手吳翊睿，2日對墨西哥敲出清壘安打幫助中華隊打出氣勢，他的偶像是今年要退休的「恰恰」彭政閔，而且已經買好9月28日中信兄弟主場門票，要去看偶像引退賽。

吳翊睿是中華隊主力先發9人中唯一的左打，而且排在第9棒，他此戰先保送後利用對方雙暴傳，跑回全隊第1分，第二打席在超前1分後，敲出清壘二壘安打，再為中華隊攻進3分吃下定心丸。吳翊睿說，「觀察投手都投外角，我就想把球往外野送，用扎實的安打幫球隊得分。」

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吳翊睿擁有霸氣的綽號「巨魔拉」，但他其實個性很溫和，他解釋，「是大勇國小的隊友幫我取的，他們看到電影就幫我取得這個綽號，還蠻喜歡的。」總教練李國強眼裡，吳翊睿是很認真、認份的小朋友，即便他是唯一左打且被排在第9棒，吳翊睿也說，「剛好右打都是重砲，第9棒做好自己本分，爭取上壘就好。」

吳翊睿在場上與葉弘仁順暢的二、游搭配，成為中華隊安定的中線防禦力。吳翊睿與來自新竹的葉弘仁很快就成為好朋友，吳翊睿說，「我們住不同房間，但我都會去找他玩，捕手給暗號之後，我們就會互看一眼，就知道對方的意思了。」

2013年世界棒球經典賽，「恰恰」彭政閔守一壘時，奮力擋球連項鍊都斷掉，這一幕烙印在吳翊睿腦海裡，他從小學4年級參加大勇社區棒球隊，然後5年級正式加入棒球隊，把彭政閔當偶像，恰恰準備在今年退休，吳翊睿的爸爸已經買好門票要準備進場，他說，「我買倒數第二天的，因為最後一天怕來不及趕回去上課，我不會哭，因為他還是會留在兄弟當教練，我以後想進中信兄弟。」

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，吳翊睿。（圖／記者顏如玉攝）