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高手在民間！U12球僮吳緯晟美術班考進高苑木棒　畫出王柏融

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▲U12世界盃，遠東科大工作人員吳緯晟。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U12世界盃，遠東科大工作人員吳緯晟。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃今年在台南亞太國際棒球村開打，主辦單位找來遠東科大棒球隊協助場務，其中有「高手在民間」，吳緯晟從美術班出身，但太愛棒球而考上高苑工商自費生，還在高三拼進木棒組，現在就讀遠東科大即將升大二，延續圓夢棒球之旅。

吳緯晟是新竹人，從小喜歡棒球，但沒有進入科班訓練，參加社區型的球隊，原本升上新竹的私立高中升學班，他說，「高一念完跟媽媽協議，因為考試有達到她給我的目標，我才能去高苑打球，不然她認為我不能課業、棒球兼顧。」

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吳緯晟從自費生宿舍搬進公費生宿舍，就跟著目前正效力桃猿的捕手廖健富一起訓練，最後高三獲得報名木棒組的機會。高中畢業後選擇就讀遠東科技大學延續棒球路，一方面他也善用過去美術班習得的素描技巧，練球、上課之餘也接單打工。

吳緯晟還曾畫過王柏融打擊動作素描，透過學長廖健富轉達給王柏融，他說，「王柏融是最喜歡的職棒球員，捕手最喜歡的是高志綱。」來到U12世界盃參與場務，他也發揮畫畫專長，將普通「托盤」添加國旗及U12元素，變得更有設計感。

隨隊參與U12世界盃場務，吳緯晟負責會本部的機動性工作，他笑說，「第一天就出包，買東西找的錢飛掉，還沒領薪水就自虧1000元。」遠東科大負責的任務很多樣化，每個人分不同組別，但遇到球場下雨時全部「甲級動員」拉大帆布，相當辛苦。

吳緯晟說，「來到U12世界盃學到很多，看到辦比賽幕後工作的繁雜度，幫球員伙食等，還要跟很多外國人溝通，練習了很多英文。」就讀遠東科大期間，他不只練球也畫畫，對未來也有很多想法，「當然最希望是能繼續打球，如果不行的話，像是健身教練或運動經紀人都曾想過。」 

關鍵字： U12世界盃吳緯晟
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