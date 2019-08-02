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U12世界盃／對韓國飆生涯最速121　陳楷升：滿意速度

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▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升、捕手江庭毅。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，投手陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12世界盃中華隊1日進行中華與南韓之戰，雖然因雨中斷2.5小時，中華隊靠著首局灌進6分奠定勝基，最終以9比3搶下複賽首勝，陳楷升飆速壓制，球速達生涯最快121公里，先發好投率隊拿下勝利。

陳楷升首局表現精彩演出3上3下，還飆出生涯最快121公里，他透露，「對球速很滿意。」沒有被敲出安打，因雨暫停後，對第四棒嘗試秘密武器蝴蝶球，差點砸到對方，不過他沒有被受影響，仍繼續飆速球壓制，

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陳楷升3、4局遇到亂流，加上隊友失誤失誤，失掉2分，有1分責失，他坦言，「這兩局有點亂掉，教練喊暫停有叫我冷靜下來，還有用止滑粉改善。」相較於開幕戰壓制古巴、只有1局亂流的表現，陳楷升說，「這場比賽有兩局亂掉，古巴那場投得比較好。」

陳楷升用60球投3.2局，僅被敲3安打，奪4次三振，拿下勝投，受隔場限制，4日最後一天賽事才能再登板，他也期待剩下兩場複賽，可以利用打擊幫助球隊，「還要專心守備。」

總教練李國強表示，「陳楷升球速一直持續在進步，這場比賽有點亂掉，我上去提醒他，節奏是你的，不要被帶走，他以前不敢跟打者正面對決，現在都不怕，能勇於對決，是看見他最大的成長。」

▲U12世界盃少棒，U12中華隊，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

▲U12世界盃少棒，陳楷升。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： U12世界盃中華隊陳楷升
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