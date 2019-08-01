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差點被送去海盜換守護神　道奇農場頭號投手將生涯初登板

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▲道奇農場頭號投手梅伊（Dustin May）。（圖／MLB Pipeline twitter）

▲道奇農場頭號投手梅伊（Dustin May）。（圖／MLB Pipeline twitter）

記者潘泓鈺／綜合報導

道奇農場頭號投手梅伊（Dustin May），避免在731交易大限成為交易海盜守護神瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）的籌碼之後，馬上獲得生涯初登板的機會，根據《MLB.com》記者摩洛西（Paul Morosi）報導，道奇安排他在3日面對教士，為大聯盟生涯踏出第一步。

儘管道奇還沒在大聯盟登錄梅伊，但這位21歲又330天年紀的年輕右投，即將寫下隊史自2017年烏瑞亞斯（Julio Urias）後，最年輕先發投手的消息早已傳遍大聯盟。

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道奇2016年第3輪挑中的梅伊，在陣中農場排名僅次於內野手拉克斯（Gavin Lux），是系統內排名最高的投手，今年大聯盟百大農場評比高達35名。本季他在2A、3A出賽20場先發，106.2局投球中，繳出3.38防禦率、110K，6勝5敗的佳績，其中在3A防禦率更是只有2.30。

在731交易大限期間，海盜就非常渴望獲得這位潛力新秀，在與道奇商量交易守護神瓦茲奎茲時，就要求他們奉上百大農場第10的梅伊、第35拉克斯、第36的路易茲（Keibert Ruiz）、第57的史密斯（Will Smith），4人中其中2人，不過道奇認為索價太高，始終沒有接近共識。

關鍵字： 道奇百大農場瓦茲奎茲海盜
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