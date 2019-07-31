中職／「桃園王」本季都在新莊開轟　高國輝想當新莊王

▲高國輝本季轟出4發全壘打都在新莊主場。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦31日交手兄弟，高國輝轟出單場雙響砲，本季第3、4號全壘打出爐。過去時常在桃園球場開轟，因此高國輝也有「桃園王」美名，不過今年4發全壘打都出現在新莊，他笑說，「一年裡面有60場在新莊，多在新莊開轟比較好啦！」

高國輝今年4發全壘打都是在新莊球場出現，前一次在他「成名」地桃園球場轟出全壘打，是在2017年5月20日，在那之後高國輝總共出現13發全壘打，不過都沒有一支在桃園。高國輝表示，「一年在新莊有60場；桃園只有20場，那就在新莊多打點比較好。」

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高國輝今天繳出單場雙響砲，是他生涯第10次，不過距離他上一次轟出單場雙響已經是2016年7月2日的事了。自從2017年賽季開始，高國輝單季就不曾敲出雙位數全壘打，他曾是2015、2016賽季都轟破30發的全壘打王，不過近年受傷勢影響，也讓他全壘打產量牛步增加。

▲高國輝下半季手感火燙。（圖／記者季相儒攝）



高國輝提到這個現象，「雖然我的傷勢也有影響，但不得不說中職投手不斷在進步，現在要打全壘打沒這麼容易了，尤其當他們面對強打者時，都會特別謹慎，因此要提高對他們失投的掌握度才行。」

高國輝下半季歸隊後手感火燙，總計出賽14場，45打數出現17支安打，打擊率高達0.378，其中有3發全壘打以及7分打點。也讓他本季打擊率從上半季的0.211上升至0.301。