運動雲

>

中職／「桃園王」本季都在新莊開轟　高國輝想當新莊王

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,高國輝。（圖／記者季相儒攝）

▲高國輝本季轟出4發全壘打都在新莊主場。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦31日交手兄弟，高國輝轟出單場雙響砲，本季第3、4號全壘打出爐。過去時常在桃園球場開轟，因此高國輝也有「桃園王」美名，不過今年4發全壘打都出現在新莊，他笑說，「一年裡面有60場在新莊，多在新莊開轟比較好啦！」

高國輝今年4發全壘打都是在新莊球場出現，前一次在他「成名」地桃園球場轟出全壘打，是在2017年5月20日，在那之後高國輝總共出現13發全壘打，不過都沒有一支在桃園。高國輝表示，「一年在新莊有60場；桃園只有20場，那就在新莊多打點比較好。」

請繼續往下閱讀...

高國輝今天繳出單場雙響砲，是他生涯第10次，不過距離他上一次轟出單場雙響已經是2016年7月2日的事了。自從2017年賽季開始，高國輝單季就不曾敲出雙位數全壘打，他曾是2015、2016賽季都轟破30發的全壘打王，不過近年受傷勢影響，也讓他全壘打產量牛步增加。

▲▼中信兄弟,富邦悍將,高國輝三分全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲高國輝下半季手感火燙。（圖／記者季相儒攝）

高國輝提到這個現象，「雖然我的傷勢也有影響，但不得不說中職投手不斷在進步，現在要打全壘打沒這麼容易了，尤其當他們面對強打者時，都會特別謹慎，因此要提高對他們失投的掌握度才行。」

高國輝下半季歸隊後手感火燙，總計出賽14場，45打數出現17支安打，打擊率高達0.378，其中有3發全壘打以及7分打點。也讓他本季打擊率從上半季的0.211上升至0.301。

關鍵字： 中華職棒高國輝富邦悍將
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

熱門新聞

快訊／台啤爭冠補強又一發　瓊斯盃國手范士恩加盟

中職／「本壘改判的點在哪？」劉育辰硬起來向聯盟抗議

Kobe認證大鎖艾倫不懂為何沒人簽林書豪　「他一直很努力」

中職／胡金龍揮空球擊中身體被三振　球僮把球撿走　

中職／冠猛3.1局傷退　洪總：腳「啵」一聲

CBA／台灣報價不敢領教　楊敬敏加盟四川金強機率高

讀者回應

﻿

最新新聞

1藍寅倫轟3分砲MVP自認狀況不理想

2Dirk本想再戰一季　腳傷消磨熱情

3讚陳晨威美技　但洪總認身體太虛

4冠猛3.1局傷退　洪總：腳啵一聲

5江國豪二軍初登板　1局無失分飆146公里

熱門新聞

1台灣報價不敢領教 楊敬敏重返CBA

2洪一中母病逝　來不及見最後一面

3本壘改判　劉育辰硬起來抗議聯盟

4火箭總管揭為何沒以第15順位選豪哥

53連霸美國爆冷淘汰　中華少勁敵

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

恰恰、紅龜明星賽場上留影　中職4比1擊敗中華

感覺NBA放棄我了！ 林書豪爆哭大嘆：人生好難

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

林書豪談落淚：我的形象是真的　直言價值被低估

實測搶彭政閔引退賽門票

迪麗熱巴合體羅志祥飆唱《撐腰》　一被小豬惡整Cue Solo超傻眼XD

楊丞琳狂粉！Sandy get偶像同款尖叫　追多年的男神結婚淚崩：他是別人的...

嗆騎士走「快車道」怒逼車飆髒話 遭警打臉神反轉...他表情逐漸母湯

國道車禍...停路中間警標只放10M 遊覽車煞不住猛撞車尾釀二次事故

蝦子超大隻！沒釣到不用錢 嘉義布袋戶外釣蝦場CP值爆表
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366