中職／離開獅後首度10勝　尼克斯慶幸不用對到桃猿





▲尼克斯。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿尼克斯30日對戰統一獅先發6局失2分，為本季聯盟首位10勝投手，暫居勝投王。有別於2017年待在統一獅僅有2勝，尼克斯越投越穩，首度達成單季10勝，他笑說：「其實沒有太大的差別，但可能有一個有趣的原因，因為我不用對到Lamigo。」

尼克斯來台先加入統一獅，但僅有10場出賽，戰績2勝5敗，防禦率5.40，2018年轉戰桃猿，出賽26場，戰績8勝4敗，防禦率降到3.42，今年開季至今先發19場，戰績10勝5敗，包括一場完投完封勝，防禦率3.72。

請繼續往下閱讀...

在桃猿投得比待在統一獅來得好，尼克斯說：「剛加入統一，也只待了2、3個月，對這聯盟生態並不熟悉，這兩年下來，慢慢累積經驗，也對打者有的對策與投球步調。」

生涯首度勝投達到二位數，尼克斯擠下隊友王溢正（9勝），獨居勝投王，他說：「如同我先前所說，球隊已奪得上半季冠軍，搶下冠軍戰門票之後，整隊都必須想辦法維持手感，投打都是如此，作為投手，要維持穩定度，很開心李茲、王溢正也有很好的狀況，能夠在後面的比賽幫助到球隊，才是最關鍵的。」

值得一提的是，尼克斯今年10勝當中有7勝是在主場，且只有2敗，主場防禦率僅3.23，客場防禦率則是4.47，戰績3勝3敗，對於這樣的落差，他說：「主場投起來確實比較舒適，硬體設備、環境好，投球相對自在，但不論在主客場，我的心態都保持相同，沒有改變。」

目前桃猿團體防禦率5.92是四隊最差，但打擊0.327是四隊最好，尼克斯也認為，球隊戰績能保持前段班，必須歸功打擊，「打者上去都有機會安打，甚至幫助球隊得分，我們在投球上也會更有信心、更敢投。」