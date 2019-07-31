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不斷更新／林益全、高國輝背靠背開轟　4局富邦5：1兄弟

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▲▼富邦悍將,高國輝。（圖／記者季相儒攝）

▲高國輝單場雙響砲。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將31日主場迎戰中信兄弟，明星賽後雙方的首戰，兩隊都推出洋投先發，兄弟派出紐維拉主投；富邦則是推出羅力應戰。1上兄弟開局連2支安打先馳得點。1下高國輝3分砲。4下林益全、高國輝背靠背轟出陽春砲。4局，富邦5：1兄弟。

1局上，兄弟進攻，吳東融右外野二壘安打，王威晨右外野一壘安打帶有1分打點，陳子豪中外野飛球遭接殺，王威晨成功盜上二壘，林智勝選到四壞保送，周思齊一壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，曾陶鎔選到四壞保送，張志豪遭到三振。

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▲▼中信兄弟,富邦悍將,高國輝三分全壘打。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟,富邦悍將,高國輝三分全壘打。（圖／記者季相儒攝）

1局下，富邦進攻，張正偉二壘滾地遭刺殺，王正棠投手正面反彈球遭刺殺，胡金龍打穿三遊防線一壘安打，林益全游擊滾地一壘手接球失誤上壘，高國輝左外野3分砲，陳品捷遭到三振。

2局上，兄弟進攻，黃鈞聲游擊滾地遭刺殺，王勝偉中外野飛球遭接殺，吳東融三壘滾地遭刺殺。

2局下，富邦進攻，于孟馗遭到三振，李宗賢右外野飛球遭接殺，方克偉遭到三振。

3局上，兄弟進攻，王威晨三壘滾地遭刺殺，陳子豪投手正面反彈球遭刺殺，林智勝遭到三振。

3局下，富邦進攻，張正偉投手正面滾地遭刺殺，王正棠游擊後方飛球遭接殺，胡金龍遭到三振。 

4局上，兄弟進攻，周思齊游擊飛球遭接殺，曾陶鎔遭到三振，張志豪遭到三振。

▲▼富邦悍將,林益全。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將,林益全轟出陽春砲。（圖／記者季相儒攝）

4局下，富邦進攻，林益全左外野陽春全壘打，高國輝中外野陽春全壘打，

中信兄弟先發投手紐維拉本季出賽7場是2勝0敗、防禦率4.54，41.2局被48支安打、6支全壘打，35次三振、13次四死球，失22分有21分責失，前一次出賽是7月23日對桃猿先發7局勝投。

紐維拉今年對戰富邦悍將3場都無勝敗，最多只有失3分，對戰防禦率2.76，但他在去年對戰4場吞2敗，因此生涯對戰7場還未有勝投。

富邦悍將先發投手羅力本季出賽16場是7勝6敗、防禦率3.04，106.2局被100支安打、有12支全壘打，97次三振、21次四死球，失45分有36責失。目前是2連敗。

羅力今年對戰中信兄弟是4勝0敗、對戰防禦率1.98，他上一次對戰輸球是去年6月3日，從去年7月27日至今都未曾對戰敗投，跨季對戰5連勝。

中信兄弟先發打線如下，一棒二壘手吳東融、二棒三壘手王威晨、三棒右外野手陳子豪、四棒一壘手林智勝、五棒指定打擊周思齊、六棒左外野手曾陶鎔、七棒中外野手張志豪、八棒捕手黃鈞聲、九棒游擊手王勝偉。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒二壘手王正棠、三棒指定打擊胡金龍、四棒一壘手林益全、五棒左外野手高國輝、六棒中外野手陳品捷、七棒三壘手于孟馗、八棒游擊手李宗賢、九棒捕手方克偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟富邦悍將
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