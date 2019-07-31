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中職／羅華韋重返一軍　余文彬鼓勵：想辦法突破環境

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▲▼中華職棒29年熱身賽 -桃猿VS富邦-羅華韋。（圖／記者黃克翔攝）

▲富邦羅華韋。（圖／記者黃克翔攝）

記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將羅華韋今年在一軍表現掙扎，24日被叫上一軍，不過還沒有登板機會。今（31）日接受訪問羅華韋提到：「之前在一軍投球總是想太多。」。富邦投手教練余文彬也希望他能夠把握機會證明自己。

羅華韋今年3度上一軍，不過前一次在6月23日上一軍時，只登板2場，合計1局，被敲5支安打，失掉6分自責分隨後就下二軍調整。羅華韋檢討起前2次的一軍投球，「上場後想要把每個動作都要求到，反而想得太多，更容易出現失投。」

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羅華韋進入職棒4個賽季，表現不算特別亮眼，他也認為自己需要有所突破，「我也不是年輕選手了，都快要30歲了。」羅華韋也說余文彬有鼓勵他，「想辦法突破環境，在一軍生存下去。」

▲▼富邦悍將羅華韋。（圖／記者李毓康攝）

▲羅華韋前一次一軍表現不慎理想。（圖／記者李毓康攝）

今年富邦牛棚戰力堅強，羅華韋這次上一軍，也有跟隊友稍微討教，除了動作外，投球策略也有收穫，隊友告訴他，把球投進去給對手打，讓身後的隊友幫你把比賽守下來。

余文彬受訪提及羅華韋：「他在二軍都投得不錯，在一軍可能是太急著表現，讓他沒辦法複製二軍球質。」目前羅華韋將被定位在牛棚左投，希望能透過他來壓制對方左打。

關鍵字： 中華職棒羅華韋富邦悍將
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