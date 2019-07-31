中職／王正棠面二年級撞牆期　「心理疲累大於生理」

▲王正棠正在經歷生涯第一個完整賽季。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦悍將王正棠在明星賽有著亮眼表現，2戰下來繳出8支5的高打擊率，還以臨時替補身份拿下「超級雷射肩」的冠軍。不過王正棠今年面對打擊不如去年亮眼，儼然碰到了二年級生的撞牆期，職棒場次頻繁且多，但是王正棠認為心理上的負擔遠大於生理上的疲勞。

王正棠上賽季在8月中旬後才登上一軍，出賽32場，敲出43支安打，打擊率高達0.352。今年是他生涯首個完整賽季，從開季一直到6月初，都還能維持打擊率在3成左右，不過之後面臨小低潮，目前打擊率下修至0.272。

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儘管王正棠打擊狀況不如去年火燙，但是他已經是富邦一軍的重要戰力，本季富邦75場比賽中，王正棠出賽70場，在富邦野手中只比林益全的72場少。中華職棒一年120場，再加上舟車勞頓，也讓球員身體面臨不小負擔。

對此，王正棠說：「一年這麼多場，身體當然會感到一點疲勞啊，不過比起身體的累，心更累啊！」他接著說：「每天都要遇到很多挫折，感覺每天心都遭受打擊。」王正棠知道要加強重量訓練等體能上的練習，來應付漫長的職棒賽季，但是對於心理上的挫折，他也正在想辦法去調適。

王正棠今年出賽70場，254個打數，69支安打，2發全壘打、32分打點、9次盜壘，打擊率0.272。王正棠本季有22支二壘安打，是富邦全隊最多。

▼王正棠本季22支二壘安打是全隊最多。（圖／記者林敬旻攝）

