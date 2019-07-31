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鮑爾暴怒把球丟出場外惹怒球團　遭大聯盟罰款處分

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▲印地安人先發鮑爾失控暴怒，竟直接把球丟出場外。（圖／達志影像／美聯社）

▲印地安人先發鮑爾失控暴怒，竟直接把球丟出場外。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

印地安人強投鮑爾（Trevor Bauer）29日先發出戰皇家，單場丟8分（7分責失），退場一氣之下竟把球丟出中外野大牆外，根據《ESPN》報導，這個失控舉動也遭到大聯盟罰款處分，目前詳細罰款金額則是尚未得知。

暴怒將球丟出場外的舉動，也惹怒總教練法蘭科納（Terry Francona），投手丘前直接對鮑爾開罵，「你他Ｘ的到底在搞什麼？」鮑爾解釋了自己幼稚的行為後，伸手拍向教頭，為自己失控情緒道歉。

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雖然鮑爾在賽後再次對自己的不成熟的行為道歉，表示「這舉動並不合適，這也是幼稚的、不專業的表現，不應該在比賽中出現。」但總教練法蘭科納仍是不理解，嚴厲斥責子弟兵。

「老實說，我必須弄清楚，什麼是適當且尊重。」法蘭科納說。 「如果沒有（球隊總裁）安東內蒂（Antonetti）和（總經理）切爾諾夫（Mike Chernoff）的投入，我可能不會做點什麼，我以為他們太忙了，很多事情要處理無法管到這件事上。」

「所以現在有時間可以達到這個目標。在他們得知聯盟罰款消息後，在他們有機會時間處理這件事後，我們可以正確討論我們該如何處置，並且繼續朝正確方向前進。」

關鍵字： 印地安人鮑爾
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