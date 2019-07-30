U12世界盃／中華32比0輕取斐濟　預賽第二進複賽

▲U12世界盃少棒，中華隊。（圖／記者顏如玉攝）

記者楊舒帆／台南報導

U12中華隊30日預賽最後一戰交手斐濟，由台東縣豐田國小王佑恩掛帥先發，連3局發揮猛攻，最終以32比0提前4局扣倒對手，預賽4勝1敗，A組第二晉級複賽。

王佑恩1局上演出3上3下，飆2K，中華隊1局下一口氣就打了30人次，首輪打線7支安打，有2次保送，先發9人都跑回分數，第二輪仍是猛攻，中華隊從第三輪換段棒次開始短打，直到全叡短打接殺後，捕手快傳一壘形成雙殺才結束攻勢，中華小將首局豪取27分。

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王佑恩2局上被敲1支內野安打，投出觸身球保送，不過讓對方留下殘壘，中華隊2局下由余硯誠轟出兩分砲， 卡里路・曼格格短打送回1分，以30比0領先。

葉弘仁3局上接替王佑恩，飆出三振後，投出觸身球保送砸中維拉盧，讓他痛得在地上打滾，葉弘仁馬上道歉，中華隊李國強也上前關心，雖然他企圖跑上一壘，但仍換上代跑，最後三振解決此局。中華隊3局下持續採用短打戰術，再進帳2分。江宗毅4局上登板，連飆3K，封鎖對手。

黃天賜首局就個人獨拿7打點，遙遙領先群雄成為打點王，余硯誠連兩天開轟表現亮眼，全場掃23支安打，中華隊最終以32比0獲勝。

▲U12世界盃少棒，中華隊，黃天賜。（圖／記者顏如玉攝）