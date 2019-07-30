中職／統一獅簽2新人　吳承諭、柯育民二軍報到

▲開南大學先發投手吳承諭。（圖／記者路皓惟攝）

記者王真魚／桃園報導

統一獅簽下首輪指名選手林安可之後，30日宣布再與兩名好手吳承諭、柯育民談妥合約，預計8月2日周五賽前在台南主場舉辦加盟儀式。

林安可以簽約金530萬元、月薪10萬元加盟獅隊，已開始在二軍出賽，獅隊發布新聞稿指出，球團與第三輪吳承諭及第四輪柯育民達成共識、完成簽約，兩人於今日至球隊完成報到，將隨二軍進行練習。

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剛滿22歲的吳承諭為開南大學的右投，2015年10月曾加入澳職墨爾本王牌隊，2017年世大運及2018年U23世界盃國手，球速最快149公里，今年在大專棒球運動聯賽公開組一級賽事，從8強複賽開始7.2局無失分奪投手獎。值得一提的是，中信兄弟林智勝、詹子賢曾在獲選MVP提及的「吳大哥」，正是吳承諭之父吳振源，為人低調。

柯育民今年21歲，為台體大捕手，2017年曾被統一獅延攬為自行培訓球員，今年參加中華職棒新人測試會，獲教練團的推薦通過而參加選秀，並受到獅隊青睞。

統一獅表示，本週五台南棒球場主場賽事賽前，將為兩名新秀吳承諭及柯育民加盟儀式，簽約金及選手背號於當日一起公布。目前獅隊還有羅暐捷、邱智呈及黃紹熙等3人尚未談妥。