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CBA／林韋翰第5順位被青島挑選　本屆6台將第一人

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▲富邦許晉哲、林書緯，裕隆李啟億、呂政儒、周柏臣、林韋翰。（圖／籃協提供）

▲林韋翰。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

2019年CBA選秀29日登場，今年6名台將報名創下歷史新紀錄。林韋翰第5順位被青島雙星挑選，成為本屆第一個被挑中的台灣球員，而吳永盛也在第8順位被上海挑選，本屆僅他們2人在首輪被挑選。

林書豪在昨天結束台灣行程後，29日就來到上海寶山體育館，以嘉賓身份出席CBA選秀會，這是首次現役NBA球員出席CBA選秀會，而中國籃協主席姚明也表示，今年的選秀會比照NBA選秀會規格進行。

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北控以狀元籤挑選來自北京大學的王紹傑，同曦榜眼籤選擇中國旅美球員孫思堯，四川利用探花籤，挑選來自廈門大學的袁堂文。

今年CBA選秀會一共有林韋翰（裕隆）、成力煥（台啤）、吳永盛（ABL夢想家）、鄭瑋（ABL夢想家）、林秉聖（文化大學）、楊盛硯（國體大）6名台灣球員報名，創下歷年最多紀錄。

林韋翰在第5順位被青島雙星挑中，成為本屆第一個被挑選的台灣球員，吳永盛則是在第8順位上海挑選。次輪方面，楊盛硯第18順位被新疆廣匯挑選，本屆3人被挑選，同樣寫下台將最多人紀錄。

胡瓏貿2016年第2屆CBA選秀會被福建潯興第8順位挑中，成為首位透過選秀進入CBA的台灣球員，隔年2017年陳盈駿、周儀翔分別被廣州龍獅狀元籤（八一火箭棄權）、江蘇同曦榜眼籤挑中，締造台灣球員最高順位紀錄。


2019 CBA選秀大會俱樂部選秀順位

1.北京控股 2.南京同曦 3.四川金強 4.天津榮鋼 5.青島雙星 6.山西國投 7.廣州龍獅 8.上海九事 9.浙江稠州 10.吉林九台農商行 11.山東西王 12.江蘇肯帝亞 13.福建潯興 14.浙江廣廈 15.北京首鋼 16.深圳新世紀 17.遼寧衡潤 18.新疆廣匯 19.廣東宏遠

關鍵字： 林韋翰CBA選秀旅外台將
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