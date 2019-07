恐怖！阿庫納盜壘全速撞對手膝蓋　退場「頭動不了」

▲勇士球星阿庫納盜壘,與游擊手席古拉(Jean Segura)發生衝撞。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

勇士29日作客費城人主場,勇士球星阿庫納(Ronald Acuña Jr.)在一次盜壘中,與游擊手席古拉(Jean Segura)發生衝撞,頭部直接撞上對方的膝蓋,席古拉因右脛骨受傷退場,而阿庫納也在賽後接受腦震盪檢查,驚悚的撞擊畫面球迷不忍直視。

此戰7局上,阿庫納安打上壘後發動盜壘,全速往二壘衝刺,並採取頭部滑壘拚上壘,結果頭部直接撞上游擊手席古拉的膝蓋,席古拉被撞倒在地,而阿庫納面露痛苦也倒在一旁。隨後席古拉在防護員攙扶下退場,而阿庫納一開始還留在場上,但下半局也被換下場,由庫柏森(Charlie Culberson)接替。

Scary collision at the second base bag as Ronald Acuña Jr. slides into the knee of Phillies shortstop Jean Segura.



Both players get attended to by respective training staffs. pic.twitter.com/HfhO4rOOA5