恐怖！阿庫納盜壘全速撞對手膝蓋　退場「頭動不了」

▲勇士球星阿庫納盜壘，與游擊手席古拉（Jean Segura）發生衝撞。（圖／達志影像／美聯社）
記者路皓惟／綜合報導
勇士29日作客費城人主場，勇士球星阿庫納（Ronald Acuña Jr.）在一次盜壘中，與游擊手席古拉（Jean Segura）發生衝撞，頭部直接撞上對方的膝蓋，席古拉因右脛骨受傷退場，而阿庫納也在賽後接受腦震盪檢查，驚悚的撞擊畫面球迷不忍直視。
此戰7局上，阿庫納安打上壘後發動盜壘，全速往二壘衝刺，並採取頭部滑壘拚上壘，結果頭部直接撞上游擊手席古拉的膝蓋，席古拉被撞倒在地，而阿庫納面露痛苦也倒在一旁。隨後席古拉在防護員攙扶下退場，而阿庫納一開始還留在場上，但下半局也被換下場，由庫柏森（Charlie Culberson）接替。
Scary collision at the second base bag as Ronald Acuña Jr. slides into the knee of Phillies shortstop Jean Segura.— FOX Sports: Braves (@FOXSportsBraves) July 28, 2019
Both players get attended to by respective training staffs. pic.twitter.com/HfhO4rOOA5
針對傷勢情況，阿庫納表示，「頸部仍然有點僵硬，有點疼痛。明天我們會再次進行檢查，我希望能夠回到場上打球。」勇士教頭史尼特克（Brian Snitker）則說：「他剛下場時幾乎不能轉頭，但在接受治療後，頸部已經放鬆許多。」
相較之下，席古拉的傷勢更為嚴重，他在下場時需要靠人攙扶，據《CBS Sports》報導指出，雖然目前還不清楚傷勢詳細情況，但他當下右腿幾乎無法施力，右腿脛骨和膝蓋的傷勢狀況恐怕不樂觀。
今日費城人打線發揮，全場擊出12支安打，包括哈波（Bryce Harper）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、霍金斯（Rhys Hoskins）和哈斯里（Adam Haseley）都敲出全壘打，終場費城人以9比4擊敗分區龍頭勇士隊，雙方勝差縮小至6.5場。