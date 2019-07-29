世泳賽／美400混接、前100仰　單一項目破「雙世界紀錄」

▲（左起）史密斯、金恩、達利亞（Kelsi Dahlia）、曼紐（Simone Manuel）破400混接WR。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

世錦賽游泳賽程最後一天，4x100公尺混合式接力，史密斯（Regan Smith）與美國隊締造「雙世界紀錄」。日前打破被譽為最難破的200仰世界紀錄的史密斯，混合式接力第一棒分段計時57秒57，美國隊完賽成績3分50秒40，單一賽事寫下兩項新世界紀錄。

史密斯第一棒出發57秒57，打破美國選手貝克（Kathleen Baker）2018年美國錦標賽創下的58秒00世界紀錄，而史密斯也是決賽8隊唯一在59秒內觸牆的選手。

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Regan Smith, 17, swam in TWO events at world championships this week and broke THREE world records (200m back, and 100m back leading off world-record 4x100m medley relay today). pic.twitter.com/QBfZTBzyj3 — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 28, 2019

接著交棒給50、100公尺蛙式世界紀錄保持人金恩（Lilly King），前200公尺美國隊2分02秒38，已經與其他隊伍拉開到3秒左右的差距，最終以3分50秒40完賽，刷新2017年美國隊締造的3分51秒55世界紀錄摘金，澳洲3分53秒42銀牌、加拿大3分53秒58銅牌。

年僅17歲的史密斯，200公尺仰式準決賽以2分03秒35，打破富蘭克林（Missy Franklin）懸掛7年的2分04秒06世界紀錄，然而100公尺仰式美國是派貝克與史莫利嘉（Olivia Smoliga）出賽，最終金牌由加拿大選手麥西（Kylie Masse）奪得，史莫利嘉獲得銅牌，貝克第6名作收。

史密斯在混合式接力獲得第一棒出發分段計時能夠挑戰世界紀錄的機會，而她也有把握住，在今年的世錦賽打破3項世界紀錄，一舉成為新世界仰后。

▲史密斯（Regan Smith） 前100公尺仰式分段計時破世界紀錄。（圖／達志影像／美聯社）