世泳賽／美400混接、前100仰　單一項目破「雙世界紀錄」

▲(左起)史密斯、金恩、達利亞(Kelsi Dahlia)、曼紐(Simone Manuel)破400混接WR。(圖/達志影像/美聯社)

記者潘泓鈺/綜合報導

世錦賽游泳賽程最後一天,4x100公尺混合式接力,史密斯(Regan Smith)與美國隊締造「雙世界紀錄」。日前打破被譽為最難破的200仰世界紀錄的史密斯,混合式接力第一棒分段計時57秒57,美國隊完賽成績3分50秒40,單一賽事寫下兩項新世界紀錄。

史密斯第一棒出發57秒57,打破美國選手貝克(Kathleen Baker)2018年美國錦標賽創下的58秒00世界紀錄,而史密斯也是決賽8隊唯一在59秒內觸牆的選手。

Regan Smith, 17, swam in TWO events at world championships this week and broke THREE world records (200m back, and 100m back leading off world-record 4x100m medley relay today). pic.twitter.com/QBfZTBzyj3