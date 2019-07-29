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普侯斯敲生涯650轟史上第6人　還創史無前例紀錄！

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▲洛杉磯天使普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

▲「普神」普侯斯敲出生涯第650支全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

天使球星普侯斯（Albert Pujols）繼續在名人堂等級的職業生涯中，創造歷史紀錄。他在29日與金鶯隊比賽中，擊出本季第17轟、生涯650支全壘打，成為大連盟史上第一位生涯擊出650轟、650支二壘安打的球員。

此戰6局下天使陷入2分落後，普侯斯砲轟先發邦迪（Dylan Bundy），這支兩分砲幫助天使隊追平比數，同時自己也達成生涯650轟里程，與梅斯（Willie Mays）、A-Rod（Alex Rodriguez）、漢克阿倫（Hank Aaron）、貝比魯斯（Babe Ruth）和邦茲（Barry Bonds）齊名，成為大聯盟史上第6位達此紀錄打者，

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普侯斯轟生涯第650號全壘打外，也讓他寫下另一項紀錄，生涯同時擊出650轟、650支二壘安打，成為大聯盟史上第一人。他在美國時間7月7日對戰太空人，敲出生涯650支二壘安打，目前以653支二壘安排名史上8位，距離第7名的拉傑伊（Nap Lajoie）生涯僅差4支二壘安打，本季有望超越。

儘管39歲的普侯斯打擊能力已過巔峰，身手已非當年MVP等級，但仍是天使陣中重要的火力輸球，本季83場出賽，打擊三圍.244/.303/.453，擊出17支全壘打、14支二壘安打，貢獻62分打點。

天使在普侯斯兩分砲助威下，讓比賽重回原點，9局下天使泰斯（Matt Thaiss）從後援吉文斯（Mychal Givens）轟出再見全壘打，終場天使就以5比4險勝，避免遭到金鶯四連戰橫掃。

關鍵字： 天使普侯斯
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