普侯斯敲生涯650轟史上第6人　還創史無前例紀錄！

記者路皓惟/綜合報導

天使球星普侯斯(Albert Pujols)繼續在名人堂等級的職業生涯中,創造歷史紀錄。他在29日與金鶯隊比賽中,擊出本季第17轟、生涯650支全壘打,成為大連盟史上第一位生涯擊出650轟、650支二壘安打的球員。

此戰6局下天使陷入2分落後,普侯斯砲轟先發邦迪(Dylan Bundy),這支兩分砲幫助天使隊追平比數,同時自己也達成生涯650轟里程,與梅斯(Willie Mays)、A-Rod(Alex Rodriguez)、漢克阿倫(Hank Aaron)、貝比魯斯(Babe Ruth)和邦茲(Barry Bonds)齊名,成為大聯盟史上第6位達此紀錄打者,

