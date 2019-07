鮑爾失控暴怒把球丟出場外　惹怒教頭：他X的搞什麼！

▲印地安人先發鮑爾失控暴怒,竟直接把球丟出場外。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

印地安人強投鮑爾(Trevor Bauer)29日先發出戰皇家,單場丟8分(7分責失),無法控制被打爆的情緒,一氣之下竟直接把球丟出中外野大牆外,讓場上球員一陣傻眼。而這個爭議舉動引起討論,賽後他也親自道歉,稱自己太幼稚了。

此戰開局印地安人攻下3分,但鮑爾狀況不佳,首局下先丟1分,接著3局下再失2分被皇家追平比數,5局下接連被敲出安打,不僅花光領先優勢,還讓球隊陷入落後。教練團決定把他換下場,而他的理智線也突然斷裂,怒將球丟出外野。

So, um Bauer is really reaaaaaally unhappy. Holy cow. #AlwaysRoyal pic.twitter.com/TJDh6ynMOu

暴怒將球丟出場外的舉動,也惹怒總教練法蘭科納(Terry Francona),投手丘前直接對鮑爾開罵,「你他X的到底在搞什麼?」鮑爾解釋了自己幼稚的行為後,伸手拍向教頭,為自己失控情緒道歉。

Here's Terry Francona asking Trevor Bauer, "What the fuck is wrong with you?" (h/t u/efitz11) pic.twitter.com/XelIkIgMVV