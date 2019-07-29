鮑爾失控暴怒把球丟出場外　惹怒教頭：他X的搞什麼！

▲印地安人先發鮑爾失控暴怒，竟直接把球丟出場外。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

印地安人強投鮑爾（Trevor Bauer）29日先發出戰皇家，單場丟8分（7分責失），無法控制被打爆的情緒，一氣之下竟直接把球丟出中外野大牆外，讓場上球員一陣傻眼。而這個爭議舉動引起討論，賽後他也親自道歉，稱自己太幼稚了。

此戰開局印地安人攻下3分，但鮑爾狀況不佳，首局下先丟1分，接著3局下再失2分被皇家追平比數，5局下接連被敲出安打，不僅花光領先優勢，還讓球隊陷入落後。教練團決定把他換下場，而他的理智線也突然斷裂，怒將球丟出外野。

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So, um Bauer is really reaaaaaally unhappy. Holy cow.#AlwaysRoyal pic.twitter.com/TJDh6ynMOu — FOX Sports Kansas City (@FSKansasCity) July 28, 2019

暴怒將球丟出場外的舉動，也惹怒總教練法蘭科納（Terry Francona），投手丘前直接對鮑爾開罵，「你他Ｘ的到底在搞什麼？」鮑爾解釋了自己幼稚的行為後，伸手拍向教頭，為自己失控情緒道歉。

Here's Terry Francona asking Trevor Bauer, "What the fuck is wrong with you?" (h/t u/efitz11) pic.twitter.com/XelIkIgMVV — Brendan (@brendan_camp) July 28, 2019

對於丟球離場的不成熟行為，鮑爾於受訪時再一次道歉，「首先，我欠我所有隊友、教練團、球團以及所有球迷一個真誠地道歉。這舉動並不合適，這也是幼稚的、不專業的表現，不應該在比賽中出現。」

「我很高興它沒有讓造成任何人的身體傷害，我意識到我讓人處於危險之中。我想明確表示出我的挫敗感，以及我無法讓球隊維持領先優勢的沮喪。」今日鮑爾主投4.1局被打9安打失8分，投出6次三振和4次保送，終場印地安人以6比9輸球，他吞下本季第8敗。