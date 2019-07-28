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瓊斯盃／黃凡珊防守拚滿50分鐘　冷箭出手展現老將價值

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▲▼ 瓊斯盃，中華女籃，黃凡珊 。（圖／記者洪偵源攝）

▲黃凡珊。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／新北報導

黃凡珊在瓊斯盃中韓大戰上，包含2次延長賽，打滿50分鐘，還貢獻一次冷箭，苦笑說自己是老將真的很累，並感謝彭詩晴信任她，讓她替中華藍延長戰線。

今年9月要滿32歲的黃凡珊，是中華藍唯一打滿全場的球員，她還曾在兩年前亞錦賽打滿40分鐘，另一位老將蔡佩真也打了43分鐘，黃凡珊全場8分、8籃板、5助攻，賽後表示累到不行，生涯第1次打到2OT，「之後有一個禮拜假真的太開心。」

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雖然前兩戰都出現抽筋狀況，此戰黃凡珊還打滿50分鐘，她笑說：「因為我是防守起家的，教練希望我在場上能穩定防守吧！佩真姐也一直叫我撐住，但討厭的是叫我撐住她在場下休息。」

黃凡珊在場上賣力防守，穩住球隊，價值連成的一次出手，莫過於她在第1度延長賽倒數1.4秒飆進三分球，讓中華藍逃過敗戰，並將戰線延長，才有尋求擊敗南韓的機會。

「我相信詩晴眼中有我，她相信我我好感動。」黃凡珊開玩笑說，其實是彭詩晴只要一拿球，對手至少3個人招呼她，因為她是主要得分點，她就在另一邊等球。

對於即將到來的亞洲盃，黃凡珊認為，鎖定南韓是有機會的，且需要多一點時間讓全隊磨合，加上白隊的球員補上來，相信是大有可為。

▲▼ 瓊斯盃，中華女籃，黃凡珊 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 瓊斯盃黃凡珊
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