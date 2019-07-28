影／明星隊與恰恰自拍　林益全湊熱鬧：留念一下

▲中華職棒明星賽，明星隊隊友與彭政閔自拍，林益全參一咖。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

中華職棒30週年明星賽28日進行第2戰，這也是中職看板球星「恰恰」彭政閔生涯最後一次的明星賽，彭政閔擔任明星隊先發第4棒、指定打擊，已經退休的陳江和沒有先發。不過明星隊總教練陳連宏刻意在9局上2出局時，取消DH，安排2人上場守備。明星隊年輕二壘手王正棠在被換下場之際，臨機一動，找大家自拍，沒想到連中華隊打者林益全都衝上投手丘自拍。

9局上明星隊換上李振昌救援，雖然被蘇智傑敲出安打，但蘇智傑在二壘前遭到觸殺，林泓育吞下三振，2出局時安排彭政閔守一壘、陳江和守二壘，總教練陳連宏說：「這是原本就安排好的，希望讓球迷在他們2個在最後的明星賽看到他們守備。」

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談到找大家自拍這件事，陳江和說：「這是阿棠（王正棠）的想法。」王正棠則表示，大家在8局時知道彭政閔、陳江和會上場守備，加上看到陳禹勳在8局登板時拿手機上場發文，所以才會有這樣的想法，他說：「要不然我才不敢拿手機上去，要退場時趕快叫學長幫我拿手機上來，不過如果是禹勳學長在投，應該就是他會做這件事。」

▲中華職棒明星賽，王正棠找明星隊隊友與彭政閔自拍。（圖／記者季相儒攝）



明星隊自拍，當時準備上場打擊的中華隊林益全也跑上去，他笑說：「就看到他們越來越多人，想說上去湊熱鬧，也算是一個留念。」當時在打擊區準備的下一棒打者詹子賢也很崇拜彭政閔，但他說：「我還年輕，還是不要上去湊熱鬧好了。」

林益全認為，能參與彭政閔生涯最後一次明星賽是件很棒的事，「我自己也打了11年了，跟恰哥一起打過中華隊、中華職棒，真的很榮幸。」

最後林益全在該打席敲出安打，並且順利靠著林立安打，跑回中華隊全場唯一1分，全場沒有守備機會的陳江和表示，「他們一直想打過來啊，但最後都沒有打來，尤其是阿全。」林益全則回應：「我本來是想往中線打，讓他們（陳江和、彭政閔）一起抓下最後一個出局數，一起表演一下，結果打穿了。」上一壘後，林益全也跟彭政閔說：「辛苦了，謝謝你為台灣棒球努力這麼久。」

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