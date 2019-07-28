中職／明星賽首轟出爐！林祐樂向林泓育、黃鈞聲請教配球

▲林祐樂。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／新北報導

中華職棒30週年明星賽，首戰中華隊捕手林祐樂開轟，也是他生涯首度在明星賽敲出安打，目前生涯僅4轟的他說：「很驚訝吧！其實就是不想輸，盡量把動作做好，希望上場就是自然，沒有壓力。」

林祐樂過去曾在2016年參加明星賽，當年只打1打席。今年林祐樂成為世界12強中華隊大名單成員之一，也代表中華隊參與明星賽，27日明星賽首戰，林祐樂6局下代打林泓育，面對桃猿強投李茲，林祐樂一棒敲出中外野方向全壘打，攻下2分，這僅僅只是他生涯在明星賽的第2打席。林祐樂說：「今年不像2016年一樣緊張，打起來很放鬆，比較了解明星賽的氛圍。」

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這次在明星賽，林祐樂與平常不曾搭配過的投手們配合，包括林羿豪、陳鴻文等，他說：「默契配合上還可以，大家都很好聊。」

除了與投手搭配，林祐樂也向中華隊捕手林泓育、黃鈞聲請教，他說：「希望能跟學長們學習在場上的應變，小胖學長打擊、守備都很好，也問鈞聲配球，希望多吸收經驗，讓自己有更多想法。」

談到近期的打擊表現，林祐樂說：「季初心態上比較在意守備，打擊狀況也很糟，但現在慢慢調整，加上訓練師幫忙，打擊跟守備取得平衡，也比較有好成績。」面對李茲開轟，林祐樂笑說：「他狀況很好，但面對後段棒次，我猜他應該會以直球為主，所以就是鎖定直球攻擊。」