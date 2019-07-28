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中職／排除萬難幫林益全餵球！林仲秋：沒辦法，他像我兒子

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▲▼中華職棒明星賽,全壘打大賽,林益全。（圖／記者季相儒攝）

▲林益全。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／新北報導

中華職棒30週年明星賽全壘打大賽，預賽林益全敲出16轟排名第1，與預賽敲出13轟、排名第2的陳俊秀一同進入決賽。決賽上林益全只敲出13轟，不敵陳俊秀的15轟，屈居2019年全壘打大賽亞軍，林益全直呼可惜。幫他餵球的前輩林仲秋說：「沒辦法，是幫他餵球的人投不好。」

今年明星賽全壘打大賽採計時制，3分鐘內敲出最多轟者得勝，但球必需要落地之後餵球投手才能投球，最後30秒為金球時間，將金球敲成全壘打，台銀就捐出5克黃金。

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原本林仲秋今天有事，無法現身決賽餵球，林益全必須找其他人幫忙，但最終林仲秋排除萬難來到現場，林仲秋說：「沒辦法，他就像我兒子一樣，沒拿冠軍沒關係啦，還有機會，以前我也常參賽啊。」

▲▼中華職棒明星賽,全壘打大賽預賽,林益全,林仲秋。（圖／記者季相儒攝）

▲中華職棒明星賽全壘打大賽，林益全、林仲秋。（圖／記者季相儒攝）

林益全跟林仲秋都認為，今天的全壘打大賽制度有問題，因為採計時制就是希望能多打，但規則規定落地才能再投，讓餵球投手不好抓節奏，林益全說：「要這樣不如就打出局制的。」林益全認為，自己在比賽上好不容易抓到節奏，但會因為球無法及時投出，讓節奏再度跑掉，所幸最後30秒金球時間掌握不錯，讓他敲出4支全壘打，成為今年捐出最多公益黃金的球員。

林仲秋也表示，昨天裁判比較沒有刻意控制節奏，所以餵球投手不用等落地就可以投，今天有刻意控制，「節奏比昨天慢了3拍，少了大概20球。」奪冠的陳俊秀也有同感，「今天節奏比較難拿捏，但也沒比較輕鬆，還是一樣很累。」

關鍵字： 中華職棒明星賽全壘打大賽林益全林仲秋
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