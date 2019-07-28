中職／陳禹勳明星賽玩新梗　主審：手機要送我嗎？



▲2019中職明星賽中職明星隊陳禹勳帶手機上投手丘被主審發現。（圖／翻攝雅虎tv）

記者陳立勳／新莊報導

中華職棒明星賽28日在新莊球場開打，中職明星隊中繼投手陳禹勳在第8局登板，帶手機上投球拍照，結果被主審發現，手機由中職明星隊翻譯拿回休息室，賽後陳禹勳表示，靈感來自美國職棒大聯盟明星賽。

今天中華隊與中職明星隊交手，第8局中職明星隊更換投手陳禹勳，沒想到陳禹勳在還沒正式投球之前，把手機帶上投手丘，並且先自拍一張，而且立刻在個人粉絲團發文，臉書Po上，媽，我在這！第一次帶手機被發現。

陳禹勳表示，之前下班打卡，今天是上班打卡，記得2017年大聯盟明星賽美聯明星隊克魯茲（Nelson Cruz）在第6局上場代打，先要求與執法超過5000場的主審韋斯特（Joe West）合照，今天剛好想到這個梗，覺得蠻有趣，主要是從投手視角，角度拍到捕手、打者、主審，後來被主審林金達發現，主審還開玩笑說，手機要送我嗎？

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陳禹勳表示，其實上場前原本先打好字，拍完照馬上發出，今年是彭政閔學長最後一次明星賽，以前恰恰無論在國際賽、例行賽、季後賽都表現很好，對台灣棒球付出很多，就跟陳金鋒一樣，有著神一樣的等級，包括今年明星賽觀眾席還有挺恰區。



▲2019中職明星賽中職明星隊陳禹勳帶手機上投手丘。（圖／翻攝雅虎tv）