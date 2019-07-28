中職／UA融入球員故事　明星賽專屬球具花心思



▲周思齊。（圖／UA提供）

記者陳立勳／綜合報導

中華職棒30年明星賽27、28日在新莊棒球場開打，Under Armour替簽約選手特別設計專屬裝備，包括有球鞋、袖套、T恤與打擊手套，並且加上一副耳罩式耳機。

每年明星賽各品牌替簽約選手打造客製化用品，本次中職明星賽Under Armour旗下的周思齊、張志豪、蘇智傑、許基宏入選參賽，品牌絞盡腦汁，針對選手特質設計，其中以美國職棒明星賽中MVP耶利奇（Christian Yelich）同款UA YARD棒球釘鞋進行客製，融入選手個人故事與理念。

周思齊版本以格紋西裝為主題，蘇智傑的釘鞋鞋面特別以微笑圖騰加上鮮明的藍、黃配色，兩腳釘鞋的側面象徵自身、老婆與兩位小朋友的英文名字的第一個字，勉勵自己帶著家人的祝福與期許戰鬥，許基宏則是將閃電尾巴的圖案置入釘鞋設計，象徵充滿電準備在明星賽給對手，鞋頭兩側十字架圖騰與手臂袖套上的字樣，代表信仰是許基宏的力量來源，張志豪的釘鞋鞋面採用藍、紅的蜘蛛人配色，袖套上「專注」則是棒球理念。

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Under Armour除了贊助Lamigo桃猿全隊，包括贊助選手朱育賢、藍寅倫、林立、黃子鵬、陳晨威、陳子豪、詹子賢、戴培峰，本次明星賽也都穿上中華隊配色的鞋款。