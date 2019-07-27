中職／許峰賓赴美重逢辛瑪曼　回憶王建民很Nice



▲許峰賓在美國巧遇華盛頓國民隊辛瑪曼。（圖／許峰賓提供）

記者陳立勳／台北報導

前統一7-ELEVEn獅隊二軍總教練許峰賓先前赴美進修，過程中巧遇華盛頓國民隊名將辛瑪曼（Ryan Zimmerman），兩人還聊起共同的好友王建民。

2015年許峰賓曾經與郭泓志到費雪中心見習，前年春訓前往國民隊擔任客座教練，6月17日出發前往國民隊，跟著國民隊外野和跑壘統籌索門（Gary Thurman）一起巡迴學習，經過將近40天參與，本周許峰賓回到台灣。

許峰賓表示，真的體驗到什麼是細膩的美國棒球，感謝國民隊願意大力幫忙讓他開眼界，不是單一定點的學習，有點像是管理階層的模式，並不是單純教練，各部門統籌之間也會互相幫忙觀察問題，在群組中即時交流，這一趟每個層級都要去跑，搭機飛來飛去，由於擔心安全問題與簽證問題，這次沒機會到多明尼加的棒球學校，希望之後有機會再去，包括新人聯盟、短A、低A、高A、2A、3A都走了一遍，其中最巧的是到2A還正好遇到打復健賽的辛瑪曼。

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許峰賓表示，2017年曾參與國民隊春訓，辛瑪曼對於我這個亞洲人印象深刻，也特別告訴辛瑪曼，王建民8月份會以12強牛棚投手教練的身份到美國，辛瑪曼也一直稱讚王建民是個很Nice的人，轉換角色一定沒問題，也託他幫忙與王建民打聲招呼。

此外，許峰賓透露，這次去美國有跟小聯盟總經理一起聊天看球，對於經營職業球隊的架構與軟硬體系統有更清楚的概念，互相分享了兩國棒球文化背景與環境的不同，本身得到很多建議與啟發，尤其情蒐部門真的有很多地方值得借鏡。