中職／幫助中華隊練兵　明星賽洋投不只投1局



▲萊福力。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／新莊報導

中華職棒30年明星賽將於27、28日在新莊球場舉行，中華隊預計派出江辰晏與陳仕朋擔任先發投手，中職明星賽隊除了首戰是票選最高的統一7-ELEVEn獅隊潘威倫，第2場則推出洋投萊福力（Mitch Lively）。

今年明星賽採取中華隊交手中職明星隊分隊方式，其中統一7-ELEVEn獅隊37歲投手「嘟嘟」潘威倫今年入選明星賽，代表中職明星隊出賽，擔任27日首戰先發投手，獅隊希望情商教練團安排嘟嘟先發只投1局。

中職明星隊總教練陳連宏表示，本次明星賽12個投手應付18局比賽，球隊裡面有4個洋投，包括萊福力、李茲（Radhames Liz）、包林傑（Ryan Bollinger）、亞力克（Alec Asher），除了首戰先發是潘威倫，第2場先發投手是萊福力，也希望能幫助中華隊練兵，因此洋投有可能會稍微投多一點，有可能會投到2局，但仍需要跟教練團討論。

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陳連宏表示，獅隊有提出讓嘟嘟明星賽投1局的想法，這部分還要跟中職明星隊投手教練佛斯特（John Foster）討論，想想這2場比賽要怎麼分配投手的局數。



▲包林傑。（圖／記者季相儒攝）